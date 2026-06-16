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STF vai decidir destino de pai de Daniel Vorcaro

Gilmar Mendes liberou para julgamento processo sobre prisão do empresário

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 09h47 | Atualizado em 16 jun 2026, 17h35
Sessão de julgamento da Segunda Turma do STF
Sessão de julgamento da Segunda Turma do STF (Antonio Augusto/STF)
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O ministro Gilmar Mendes liberou para julgamento o pedido de liberdade apresentado pelo empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. A retomada da análise deve ocorrer ainda nesta terça-feira, de forma presencial.

A Segunda Turma do STF começou a julgar no mês passado a manutenção da prisão de Henrique, mas Gilmar pediu vista.

O relator, André Mendonça, e o ministro Luiz Fux defenderam a continuidade da prisão. Com a expectativa de que Gilmar seja contrário, o voto decisivo deve ser de Nunes Marques. Em caso de empate, prevalece o pedido da defesa.

Dias Toffoli tem se declarado suspeito nos julgamentos envolvendo o Banco Master. Por isso, apenas quatro ministro participam.

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Henrique Vorcaro foi preso em maio, na 6ª fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes envolvendo o Master.

O empresário foi descrito pela Polícia Federal como o responsável por enviar ordens e financiar o grupo conhecido como A Turma, que ameaçava e intimidava desafetos da família.

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“Henrique Moura Vorcaro é apontado como demandante, beneficiário e operador financeiro do núcleo ‘A Turma'”, afirmou o ministro André Mendonça na decisão que autorizou a operação, referindo-se à investigação da PF.

De acordo com o ministro, a apuração indicou que o empresário “atuava em conjunto com o filho, em posição de colaboração direta, como solicitador e beneficiário dos serviços ilícitos prestados pelo grupo, além de exercer função própria e autônoma na engrenagem financeira voltada à sua sustentação”.

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A decisão descreve “A Turma” como um grupo “voltado à prática de ameaças, intimidações presenciais, coerções, levantamentos clandestinos, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais”.

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