STF vai decidir destino de pai de Daniel Vorcaro

O ministro Gilmar Mendes liberou para julgamento o pedido de liberdade apresentado pelo empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. A retomada da análise deve ocorrer ainda nesta terça-feira, de forma presencial.

A Segunda Turma do STF começou a julgar no mês passado a manutenção da prisão de Henrique, mas Gilmar pediu vista.

O relator, André Mendonça, e o ministro Luiz Fux defenderam a continuidade da prisão. Com a expectativa de que Gilmar seja contrário, o voto decisivo deve ser de Nunes Marques. Em caso de empate, prevalece o pedido da defesa.

Dias Toffoli tem se declarado suspeito nos julgamentos envolvendo o Banco Master. Por isso, apenas quatro ministro participam.

Continua após a publicidade

Henrique Vorcaro foi preso em maio, na 6ª fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes envolvendo o Master.

O empresário foi descrito pela Polícia Federal como o responsável por enviar ordens e financiar o grupo conhecido como A Turma, que ameaçava e intimidava desafetos da família.

Continua após a publicidade

“Henrique Moura Vorcaro é apontado como demandante, beneficiário e operador financeiro do núcleo ‘A Turma'”, afirmou o ministro André Mendonça na decisão que autorizou a operação, referindo-se à investigação da PF.

De acordo com o ministro, a apuração indicou que o empresário “atuava em conjunto com o filho, em posição de colaboração direta, como solicitador e beneficiário dos serviços ilícitos prestados pelo grupo, além de exercer função própria e autônoma na engrenagem financeira voltada à sua sustentação”.

Continua após a publicidade

A decisão descreve “A Turma” como um grupo “voltado à prática de ameaças, intimidações presenciais, coerções, levantamentos clandestinos, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais”.