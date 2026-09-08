STF tem maioria para referendar afastamento de Andrei Rodrigues

A Segunda Turma do STF formou maioria nesta terça-feira para referendar a decisão de André Mendonça de afastar Andrei Rodrigues do comando da Polícia Federal.

A maioria foi formada mesmo após o ministro Gilmar Mendes pedir vista, interrompendo o julgamento. Luiz Fux e Nunes Marques optaram por antecipar seus votos.

Gilmar agora tem até 90 dias para devolver o processo e só então o julgamento será oficialmente encerrado. Entretanto, a decisão de Mendonça segue valendo durante este período.

Além disso, caso nenhum ministro opte por mudar seu posicionamento, o resultado já está definido, com maioria de três votos. Falta apenas a manifestação de Dias Toffoli.

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