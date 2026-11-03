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Sorteio da Mega da Virada terá mudanças de data e horário: veja as alterações

Apostas do concurso especial da Mega-Sena começaram nesta terça-feira, 3 de novembro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h46
Cartão de aposta da Mega da Virada
Cartão de aposta da Mega da Virada (Igor Do Vale/NurPhoto/Getty Images)
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Sorteio da Mega da Virada terá mudanças de data e horário: veja as alterações Priorize VEJA no Google

A Mega da Virada de 2026 terá mudanças importantes na data e no horário do sorteio. Pela primeira vez, o concurso especial da Mega-Sena está programado para ocorrer no dia 1º de janeiro de 2027, e não na noite de 31 de dezembro, como tradicionalmente acontecia. O sorteio será realizado às 11h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, local utilizado pela Caixa para a realização das extrações das loterias federais.

Por que a Caixa mudou o sorteio?

A alteração ocorre após os problemas registrados na edição de 2025. Na ocasião, a Mega da Virada estava inicialmente prevista para a noite de 31 de dezembro, mas precisou ser adiada para a manhã seguinte devido ao volume excepcional de apostas.

Segundo a Caixa, os canais digitais chegaram a registrar 120 mil transações por segundo, enquanto as casas lotéricas processaram 4.745 operações por segundo.

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O movimento provocou dificuldades operacionais e levou ao adiamento da extração para 1º de janeiro de 2026.

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Para a edição de 2026, a instituição antecipou a mudança no calendário, evitando que o sorteio dependa de uma remarcação na noite de Réveillon.

Até quando será possível apostar?

As apostas para a Mega da Virada de 2026 foram abertas nesta terça-feira, 3. Os jogos poderão ser registrados simultaneamente aos concursos regulares da Mega-Sena até o dia 16 de dezembro. A partir de 17 de dezembro, as apostas da modalidade serão direcionadas exclusivamente ao concurso especial.

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O encerramento das apostas está previsto para as 22h de quinta-feira, 31 de dezembro, pelo horário de Brasília.

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Premiação: 

Apesar das mudanças no calendário, a principal regra da Mega da Virada permanece: o prêmio não acumula para outro concurso. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor da faixa principal será distribuído entre os apostadores que acertarem cinco números. Se também não houver ganhadores na quina, o montante será destinado aos acertadores da quadra.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. Os jogos podem ser realizados em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa, incluindo o site loteriasonline.caixa.gov.br.

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