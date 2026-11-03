Sorteio da Mega da Virada terá mudanças de data e horário: veja as alterações

Ler Resumo





A Mega da Virada 2026 trará uma mudança histórica: o sorteio ocorrerá em 1º de janeiro de 2027, às 11h. A alteração, motivada por problemas operacionais em edições anteriores devido ao alto volume de apostas, visa garantir a lisura. As apostas já estão abertas e o prêmio, que não acumula, promete agitar o ano novo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Mega da Virada de 2026 terá mudanças importantes na data e no horário do sorteio. Pela primeira vez, o concurso especial da Mega-Sena está programado para ocorrer no dia 1º de janeiro de 2027, e não na noite de 31 de dezembro, como tradicionalmente acontecia. O sorteio será realizado às 11h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, local utilizado pela Caixa para a realização das extrações das loterias federais.

Por que a Caixa mudou o sorteio?

A alteração ocorre após os problemas registrados na edição de 2025. Na ocasião, a Mega da Virada estava inicialmente prevista para a noite de 31 de dezembro, mas precisou ser adiada para a manhã seguinte devido ao volume excepcional de apostas.

Segundo a Caixa, os canais digitais chegaram a registrar 120 mil transações por segundo, enquanto as casas lotéricas processaram 4.745 operações por segundo.

O movimento provocou dificuldades operacionais e levou ao adiamento da extração para 1º de janeiro de 2026.

Continua após a publicidade

Para a edição de 2026, a instituição antecipou a mudança no calendário, evitando que o sorteio dependa de uma remarcação na noite de Réveillon.

Até quando será possível apostar?

As apostas para a Mega da Virada de 2026 foram abertas nesta terça-feira, 3. Os jogos poderão ser registrados simultaneamente aos concursos regulares da Mega-Sena até o dia 16 de dezembro. A partir de 17 de dezembro, as apostas da modalidade serão direcionadas exclusivamente ao concurso especial.

Continua após a publicidade

O encerramento das apostas está previsto para as 22h de quinta-feira, 31 de dezembro, pelo horário de Brasília.

Vem aí o IVA mais alto do mundo?

Continua após a publicidade

Premiação:

Apesar das mudanças no calendário, a principal regra da Mega da Virada permanece: o prêmio não acumula para outro concurso. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor da faixa principal será distribuído entre os apostadores que acertarem cinco números. Se também não houver ganhadores na quina, o montante será destinado aos acertadores da quadra.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. Os jogos podem ser realizados em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa, incluindo o site loteriasonline.caixa.gov.br.