Vem aí o IVA mais alto do mundo?

O Imposto sobre Valor Agregado (IVA) é um modelo de tributação sobre o consumo que incide sobre bens e serviços. No Brasil, será dividido em CBS e IBS.
O TCU calcula e analisa as alíquotas de referência, mas não decide sozinho. No caso da CBS de 2027, o Senado poderá definir outra taxa até 15 de dezembro.
O tribunal calculou em 11,3468% a alíquota de referência da CBS para 2027, arredondada para 11,3%. O percentual supera os 9,21% estimados anteriormente.
A Hungria tem a maior alíquota-de IVA entre os países da OCDE: 27%. Se a projeção brasileira de cerca de 30% se confirmar, o país ultrapassará esse percentual.
O Senado tem até 15 de dezembro para definir o percentual da CBS para 2027. Se não houver decisão dentro do prazo, prevalecerá o cálculo do TCU.
A CBS começa a ser cobrada em 1º de janeiro de 2027. Com a nova estimativa, especialistas apontam que empresas terão cerca de 60 dias para rever custos e preços.
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