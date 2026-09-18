SobeDesce: da TV Justiça a Augusto Cury

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O que sobe e o que desce na semana: A TV Justiça quebrou recordes no YouTube com a sessão extraordinária do STF, enquanto o Rosewood São Paulo foi eleito um dos melhores hotéis do mundo. Por outro lado, o Reino Unido enfrenta um racha, Augusto Cury perdeu fôlego nas pesquisas e a série Cangaço Novo foi cancelada.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

SOBE

TV JUSTIÇA

A sessão extraordinária do STF do dia 15 é o vídeo mais visto da história do canal da Corte no YouTube. No dia seguinte, já havia alcançado mais de 3 milhões de visualizações.

ROSEWOOD

A unidade paulistana da rede ficou em sexto lugar no ranking 50 Best dos melhores hotéis do mundo, a melhor posição entre estabelecimentos das Américas.

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FEITO PIPA

Filme de Allan Deberton foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país e tentar uma vaga no Oscar 2027.

DESCE

REINO UNIDO

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Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales fizeram pacto que mira o fim do laço com a Inglaterra e anunciaram que “o tempo de Westminster (sede do poder britânico) está chegando ao fim”.

AUGUSTO CURY

Após surpreender com a rápida subida nas pesquisas, chegando a 11% na corrida presidencial, o escritor perdeu fôlego e já caiu para 6% nas últimas sondagens.

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CANGAÇO NOVO

Sem explicação, a Prime Video decidiu cancelar a série após duas temporadas, uma decisão “triste e inacreditável”, segundo a protagonista Alice Carvalho.

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013