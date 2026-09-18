SobeDesce: da TV Justiça a Augusto Cury
Os altos e baixos da semana
SOBE
TV JUSTIÇA
A sessão extraordinária do STF do dia 15 é o vídeo mais visto da história do canal da Corte no YouTube. No dia seguinte, já havia alcançado mais de 3 milhões de visualizações.
ROSEWOOD
A unidade paulistana da rede ficou em sexto lugar no ranking 50 Best dos melhores hotéis do mundo, a melhor posição entre estabelecimentos das Américas.
FEITO PIPA
Filme de Allan Deberton foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país e tentar uma vaga no Oscar 2027.
DESCE
REINO UNIDO
Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales fizeram pacto que mira o fim do laço com a Inglaterra e anunciaram que “o tempo de Westminster (sede do poder britânico) está chegando ao fim”.
AUGUSTO CURY
Após surpreender com a rápida subida nas pesquisas, chegando a 11% na corrida presidencial, o escritor perdeu fôlego e já caiu para 6% nas últimas sondagens.
CANGAÇO NOVO
Sem explicação, a Prime Video decidiu cancelar a série após duas temporadas, uma decisão “triste e inacreditável”, segundo a protagonista Alice Carvalho.
Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013