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Brasil

SobeDesce: da TV Justiça a Augusto Cury

Os altos e baixos da semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 06h00 | Atualizado em 18 set 2026, 09h48
Homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos, sorri levemente, vestindo camisa azul e blazer cinza, em ambiente interno com painel de madeira ao fundo
O escritor Augusto Cury (Avante), candidato à Presidência da República em 2026 (Redes sociais/Reprodução)
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SOBE

TV JUSTIÇA

A sessão extraordinária do STF do dia 15 é o vídeo mais visto da história do canal da Corte no YouTube. No dia seguinte, já havia alcançado mais de 3 milhões de visualizações.

ROSEWOOD
A unidade paulistana da rede ficou em sexto lugar no ranking 50 Best dos melhores hotéis do mundo, a melhor posição entre estabelecimentos das Américas.

Siga
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FEITO PIPA
Filme de Allan Deberton foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país e tentar uma vaga no Oscar 2027.

DESCE

REINO UNIDO

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Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales fizeram pacto que mira o fim do laço com a Inglaterra e anunciaram que “o tempo de Westminster (sede do poder britânico) está chegando ao fim”.

AUGUSTO CURY
Após surpreender com a rápida subida nas pesquisas, chegando a 11% na corrida presidencial, o escritor perdeu fôlego e já caiu para 6% nas últimas sondagens.

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CANGAÇO NOVO
Sem explicação, a Prime Video decidiu cancelar a série após duas temporadas, uma decisão “triste e inacreditável”, segundo a protagonista Alice Carvalho.

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013

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