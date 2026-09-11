SobeDesce: de Deltan Dallagnol a Marcos Mion
Os altos e baixos da semana
SOBE
A Justiça Eleitoral do Paraná aceitou o registro da candidatura ao Senado pelo Novo do ex-chefe da Lava-Jato em Curitiba, que era contestada pelo PT e outras legendas de esquerda.
AVENIDA BRASIL 2
A Globo anunciou a sequência da novela de 2012, um sucesso da televisão brasileira, novamente escrita por João Emanuel Carneiro, autor da obra original.
CDS DE MÚSICA
Puxada pelo k-pop, a venda de compact discs cresceu 16% em 2025, com 16 milhões de unidades negociadas no mundo, segundo a plataforma Luminate.
DESCE
HUAWEI
A empresa enfrenta um julgamento em Nova York sob acusações de roubo de tecnologia, conspiração comercial contra os Estados Unidos e fraude bancária, entre outros crimes.
BERNIE ECCLESTONE
Chefão da F1 entre 1974 e 2017, ele foi detido aos 95 anos com uma espingarda ao desembarcar no Aeroporto de Tires (Portugal).
MARCOS MION
A Justiça negou pedido feito pelo apresentador do Caldeirão com Mion (Globo) para retirar do ar vídeos do ex-colega de MTV Bento Ribeiro com críticas a ele.
Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012