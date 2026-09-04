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Brasil

SobeDesce: de Rodrigo Pacheco a César Tralli

Os altos e baixos da semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 06h00 | Atualizado em 4 set 2026, 09h39
NOVA CHANCE - Pacheco: preterido por Lula, volta a ser cotado para vaga
Rodrigo Pacheco (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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SOBE

RODRIGO PACHECO

Em uma tramitação-relâmpago, o senador foi aprovado por seus colegas de casa e pela Câmara e será ministro do TCU no lugar de Bruno Dantas, que renunciou.

MOUNJARO
A FDA, agência reguladora dos EUA, aprovou o medicamento da farmacêutica Eli Lilly para reduzir risco de infarto e AVC em adultos que têm diabetes tipo 2.

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ENZO FERNÁNDEZ
O meia argentino foi vendido pelo Chelsea ao Manchester City por 125 milhões de libras e igualou a maior venda da Premier League, que pertencia a Alexander Isak (Newcastle ao Liverpool, 2025).

DESCE

CÉSAR TRALLI

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A Globo estuda substituí-lo nas próximas entrevistas depois da avaliação interna de que ele teve desempenho ruim nas sabatinas presidenciais. Que saudades de William Bonner…

OXXO
A Justiça do Trabalho condenou a rede de minimercados a pagar 2 milhões de reais por deixar funcionários expostos a assaltos e violência durante o trabalho.

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ABEL FERREIRA
Técnico do Palmeiras levou multa de 51 000 reais da Conmebol e terá de repor o microfone que destruiu com um chute diante do Cerro Porteño pela Libertadores.

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011

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