SobeDesce: de Rodrigo Pacheco a César Tralli
Os altos e baixos da semana
SOBE
Em uma tramitação-relâmpago, o senador foi aprovado por seus colegas de casa e pela Câmara e será ministro do TCU no lugar de Bruno Dantas, que renunciou.
MOUNJARO
A FDA, agência reguladora dos EUA, aprovou o medicamento da farmacêutica Eli Lilly para reduzir risco de infarto e AVC em adultos que têm diabetes tipo 2.
ENZO FERNÁNDEZ
O meia argentino foi vendido pelo Chelsea ao Manchester City por 125 milhões de libras e igualou a maior venda da Premier League, que pertencia a Alexander Isak (Newcastle ao Liverpool, 2025).
DESCE
CÉSAR TRALLI
A Globo estuda substituí-lo nas próximas entrevistas depois da avaliação interna de que ele teve desempenho ruim nas sabatinas presidenciais. Que saudades de William Bonner…
OXXO
A Justiça do Trabalho condenou a rede de minimercados a pagar 2 milhões de reais por deixar funcionários expostos a assaltos e violência durante o trabalho.
ABEL FERREIRA
Técnico do Palmeiras levou multa de 51 000 reais da Conmebol e terá de repor o microfone que destruiu com um chute diante do Cerro Porteño pela Libertadores.
Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011