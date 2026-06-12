SobeDesce: do Banco Central a André Janones

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A semana em destaque: O Banco Central avança em sua autonomia no Senado e Sergio Moro lidera no Paraná. No esporte, Alison dos Santos brilha. Já André Janones gera polêmica ao defender desinformação, e Deolane Bezerra tem pedido de liberdade negado. Confira os altos e baixos da política, justiça e cultura.

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SOBE

BANCO CENTRAL

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC que amplia a autonomia da instituição. O texto precisará ainda ser aprovado pelo plenário da Casa em dois turnos.

SERGIO MORO

O ex-juiz lidera com mais de 22 pontos de vantagem a corrida ao governo paranaense, segundo a mais recente sondagem do Paraná Pesquisas.

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ALISON DOS SANTOS

O atleta do Clube Pinheiros (SP) venceu os 400 metros com barreiras na etapa de Estocolmo da Diamond League, o principal circuito de atletismo do mundo.

DESCE

ANDRÉ JANONES

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Em evento do PT, o deputado defendeu para uma plateia de militantes o uso de técnicas de desinformação nas redes a serviço da candidatura de Lula.

DEOLANE BEZERRA

O STJ negou, por unanimidade, o pedido de liberdade da defesa da influenciadora presa por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC.

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HE-MAN

Concebido para abrir uma nova franquia de sucesso, o longa Mestres do Universo, ancorado no musculoso herói, naufragou nas bilheterias em sua estreia.

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999