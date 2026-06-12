SobeDesce: do Banco Central a André Janones
Os altos e baixos da semana
SOBE
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC que amplia a autonomia da instituição. O texto precisará ainda ser aprovado pelo plenário da Casa em dois turnos.
SERGIO MORO
O ex-juiz lidera com mais de 22 pontos de vantagem a corrida ao governo paranaense, segundo a mais recente sondagem do Paraná Pesquisas.
ALISON DOS SANTOS
O atleta do Clube Pinheiros (SP) venceu os 400 metros com barreiras na etapa de Estocolmo da Diamond League, o principal circuito de atletismo do mundo.
DESCE
ANDRÉ JANONES
Em evento do PT, o deputado defendeu para uma plateia de militantes o uso de técnicas de desinformação nas redes a serviço da candidatura de Lula.
DEOLANE BEZERRA
O STJ negou, por unanimidade, o pedido de liberdade da defesa da influenciadora presa por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
HE-MAN
Concebido para abrir uma nova franquia de sucesso, o longa Mestres do Universo, ancorado no musculoso herói, naufragou nas bilheterias em sua estreia.
Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999