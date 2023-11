SobeDesce: do Fluminense ao Enem

SOBE

Fluminense

Ao vencer por 2 a 1 o Boca Juniors, o tricolor carioca conquistou pela primeira vez na história a Taça Libertadores.

Áudios de Whatsapp

Os brasileiros são campeões mundiais no hábito de envio desses arquivos, segundo a empresa responsável pelo serviço. Pena que nem sempre vale a regra do “use com moderação”…

Mad Men

O programa sobre o mundo da publicidade em Nova York nos anos 60 foi eleito a melhor série do século XXI pelos críticos do site The Hollywood Reporter.

DESCE

Enem

A última edição do exame deu uma tremenda bola fora com duas questões enviesadas sobre a atuação do agronegócio.

WeWork

A empresa entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos devido a uma dívida estimada em 19 bilhões de dólares.

Letícia Sabatella

A atriz postou nas redes que a maior parte das mortes de civis no 7 de outubro foi provocada por forças israelenses. Como se sabe, o massacre terrorista nessa data foi realizado pelo Hamas.

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2023, edição nº 2867

