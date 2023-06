SobeDesce: de Cristiano Ronaldo à seleção brasileira

SOBE

Mais Médicos

Com novidades, como o adicional a quem atuar em área vulnerável, o Congresso aprovou a volta do programa criado por Dilma em 2013 e extinto por Jair Bolsonaro.

Cristiano Ronaldo

O craque de 38 anos, que fez o gol da vitória de Portugal sobre a Islândia nas eliminatórias da Eurocopa, cravou uma nova marca no Guinness Book: tornou-se o primeiro da história a fazer 200 jogos por uma seleção.

Central de Lima

O restaurante peruano foi eleito o melhor do mundo em 2023 na 21ª edição do The World’s 50 Best Restaurants, considerado o “Oscar da gastronomia global”.

DESCE

IMC

Além de recomendar a aposentadoria desse índice para indicar peso saudável, a Associação Médica Americana chamou-o de racista, pois foi baseado na população branca.

Seleção brasileira

Em meio à espera para que Carlo Ancelotti assuma o time, o escrete perdeu do Senegal por 4 a 2. Foi a pior derrota desde os 7 a 1 da Alemanha.

Hunter Biden

O filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um acordo com a Justiça e se declarou culpado de porte ilegal de armas e sonegação fiscal.

Publicado em VEJA de 28 de Junho de 2023, edição nº 2847

