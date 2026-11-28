Sob sigilo, ação penal da Lava-Jato volta ao STF
Processo contra Romero Jucá e Sérgio Machado voltou à Corte após anos na primeira instância
Uma antiga ação penal da Operação Lava Jato, que tem o ex-senador Romero Jucá e o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado como réus, voltou a tramitar no STF depois de anos na primeira instância.
Os dois são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Apesar de estar público na Justiça Federal, o processo ganhou sigilo no STF.
O relator é o ministro Dias Toffoli.
Machado fechou acordo de delação premiada com a PGR. Já a defesa de Jucá nega as acusações e afirma que o caso está baseado apenas na colaboração.
O ex-presidente da Transpetro afirmou à Justiça que ficou no cargo, entre 2003 e 2014, com o apoio de senadores do MDB, entre eles Jucá. Em troca, haveria o pagamento de propina.