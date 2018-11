Site de VEJA bate recorde, com 55,7 milhões de usuários únicos em outubro

Com a cobertura das eleições 2018, o site de VEJA atingiu recorde de audiência em outubro. Foram 55,75 milhões de usuários únicos no período, de acordo com a medição do Google Analytics.

O recorde anterior, de setembro deste ano, era de 35 milhões de usuários únicos, que superava a maior marca até então, de abril (30,2 milhões).

No ranking das 100 notícias mais lidas em outubro, a única que não tem relação com as eleições aparece em 97º lugar. O maior volume de acessos se deu nos domingos do primeiro e do segundo turno, quando o número de usuários foi respectivamente de 8,96 e 6,48 milhões de UVs, maiores marcas já registradas em um só dia.

A audiência é resultado da publicação de reportagens, análises, coberturas minuto a minuto, bastidores do Radar e textos de colunistas como Ricardo Noblat, Augusto Nunes, Dora Kramer, Sérgio Praça, entre outros.

A TVeja fez maratonas ao vivo no primeiro e no segundo turno, com a presença desses e outros colunistas (como Lillian Witte Fibe) e convidados. Entre as três semanas que separaram as duas votações, o programa Contagem Regressiva recebeu políticos ligados tanto a Jair Bolsonaro quanto a Fernando Haddad, como o senador eleito Major Olímpio e o vereador petista Eduardo Suplicy.