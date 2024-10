‘Sem intercorrências’, diz Cármen Lúcia, sobre segundo turno das eleições

Após votar em Minas Gerais, a ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), declarou que o segundo turno das eleições municipais, neste domingo, 27, ocorre de forma tranquila e sem eventos inesperados.

“As eleições seguem com muita tranquilidade, não houve intercorrências nem fora do que seria previsto. Nenhuma. Número de urnas devidamente distribuídas e em andamento no trabalho sem nenhum tipo de dificuldade”, afirmou a ministra do STF, no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), montado na sede da Corte Eleitoral.

Ela acrescentou que vivemos em um momento de democracia. “Estamos tendo um domingo democrático. Um domingo de eleições sem dificuldade”, completou.

Boca de Urna

O Ministério da Justiça, porém, divulgou um balanço parcial que aponta que, até as 12h57 deste domingo, 13 pessoas foram detidas suspeitas de praticar crimes eleitorais durante o segundo turno das eleições municipais.