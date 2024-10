Quinze pessoas foram detidas no país por crimes eleitorais, segundo o Ministério da Justiça

Até as 12h30 deste domingo, uma pessoa foi presa em flagrante e outras 15 foram detidas por crime eleitoral. Ainda não há informação sobre onde os casos foram registrados. Os dados estão sendo concentrados pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o único flagrante realizado até aqui foi por propaganda irregular.

Ao todo, 51 municípios passam por segundo turno.

Mais de 23 mil agentes da força de segurança trabalham na operação do segundo turno das eleições municipais. Três cidades registram a presença do Exército: Fortaleza (CE), Manaus (AM) e Caucaia (CE).