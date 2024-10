Cármen Lúcia, presidente do TSE, vota em Belo Horizonte

A Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia votou na manhã deste domingo, 27, em Belo Horizonte, para o segundo turno das eleições. Após registrar seu voto, a ministra reforçou a importância da democracia.

“A gente finaliza as eleições 2024. Que cada cidadão e eleitor que neste dia aqui em Belo Horizonte se abre com céu azul, que vote e exerça seu direito importantíssimo. Sem judiciário independente e imprensa livre, a democracia não acontece, e a gente quer que no Brasil ela aconteça sempre”, declarou a magistrada, que deve seguir para Brasília onde acompanhará o segundo turno no país.

A ministra disse que a participação dos eleitores é “fundamental pelos que sonharam com a democracia antes de nós e lutaram para que tivéssemos esse direito, e para os que virão depois de nós, persistindo no mesmo empenho por um Brasil mais justo”.

Disputa em BH

A eleição para prefeitura de Belo Horizonte acontece entre Fuad Noman (PSD), que busca a reeleição, e Bruno Engler (PL). Segundo pesquisa Datafolha realizada no sábado, 26, Fuad registra 53% das intenções de votos contra 47% de seu oponente em votos válidos, apontando empate técnico.