Segundo dia do Enem 2022 tem perguntas sobre Covid-19

Com 3,4 milhões de inscritos nas versões impressa e digital, o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 20, está sendo marcado por abordar temas muito atuais. As provas de matemática e de ciência da natureza, que engloba química, física e biologia, incluíram, entre outros, questões relacionadas à Covid 19 – que desde 2020 foi responsável pela morte de 689 000 pessoas no país. Com os portões fechados às 13h, os alunos terão até às 18h para concluírem as 90 questões da área de exatas.

Além das perguntas sobre a Covid (uma envolvendo o teste RT-PCR e a outra sobre a higienização de ambientes), a prova formulada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) traz menções a órgãos da área da saúde. Entre eles, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Na parte que fala da pandemia, por exemplo, os candidatos se depararam com a análise de como funciona um teste PCR e a forma com que, utilizando equação de segundo grau, seria possível prever a lotação de hospitais e intensificar campanhas de prevenção ao vírus para evitar a saturação de vagas.

Distribuídos entre as questões de matemática e de ciência da natureza, assuntos como queda na criação de empregos, buracos negros, emprego de garrafas plásticas para captação de luz natural e uso de placas solares para a produção de energia também marcaram o segundo dia de provas. Essa é a primeira vez que a crise global apareceu no Enem, cujo banco de itens do Inep estava desatualizado. Coincidindo com o dia de abertura da Copa do Mundo, o exame deste domingo ainda contém perguntas sobre um torneio de futebol (sem especificar qual) e doping de atletas.

De acordo com comunicado oficial do Inep, os cadernos de provas e os gabaritos oficiais do Enem 2022 serão divulgados no dia 23 de novembro. No domingo, 13, primeiro dia de provas, os candidatos tiveram que responder questões de ciências humanas e de linguagens. Entre os assuntos que chamaram a atenção estava perguntas atuais citando a skatista Rayssa Leal, o cantor Chico Science e o estado democrático de direito. O tema da redação, “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”, foi elogiado por professores, que o consideraram relevante e contemporâneo.