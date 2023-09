São Camilo decide não expulsar alunos de Medicina após atos obscenos

O Centro Universitário São Camilo informou, em nota publicada nesta sexta-feira, 22, que não vai expulsar os alunos que participaram de atos obscenos durante jogos universitários de Medicina, em abril deste ano, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Em vídeos, estudantes da universidade aparecem com calças e shorts abaixados, com as nádegas de fora. O episódio aconteceu no mesmo evento em que alunos da Universidade Santo Amaro simularam masturbação coletiva e, posteriormente, foram expulsos pela instituição.

No texto divulgado em suas redes sociais, o Centro Universitário São Camilo afirma que a decisão de não expulsar os universitários envolvidos foi tomada “após longa e criteriosa análise dos vídeos que circulam na internet”. Para a instituição, “seria injusto da nossa parte expulsarmos apenas alguns e deixarmos outros que poderiam ter participado dessas ações, mas não apareceram nas imagens divulgadas”.

Em outro trecho da nota, a universidade afirma entender que “tais atitudes merecem atenção, uma vez que a exposição pública de suas imagens pode comprometer suas carreiras como futuros profissionais da Saúde”. “Nossa vocação pela formação técnica e humanista nos leva a mantê-los em nosso corpo discente, submetidos a medidas socioeducativas”, completa.

A universidade informou ainda que vai colocar “o Departamento de Psicologia da instituição à disposição dos alunos, e estes doarão parte de seu tempo livre para projetos sociais voltados às populações vulneráveis”. E decidiu punir os alunos do curso de Medicina com a suspensão de sua participação em competições esportivas por tempo indeterminado. “Ressaltamos, oportunamente, que os trotes são proibidos no Centro Universitário São Camilo. Continuamos atentos e analisando todas as situações à luz do nosso Regulamento de Medida Disciplinar Interno”, diz a nota.

