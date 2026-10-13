Ruas define o primeiro nome do secretariado; saiba quem será

O governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), definiu o primeiro nome de seu futuro secretariado: a vice, Fernanda Louback, ficará à frente de uma secretaria de políticas para mulheres e inclusão. A pasta terá como objetivo articular ações voltadas aos direitos das mulheres e das pessoas com deficiência em todas as áreas do governo.

A proposta é dar caráter transversal a essas políticas, fazendo com que sejam incorporadas ao planejamento e à execução das iniciativas das demais secretarias. Louback terá, assim, a missão de conduzir a agenda da própria pasta e coordenar sua integração com os outros setores da administração estadual.

A escolha coloca a vice à frente de uma estrutura destinada a garantir que os direitos desses públicos sejam contemplados nas diferentes frentes de atuação do governo.

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