Rio: É falso áudio que acusa urnas de terem votos registrados para Lula

Grande ameaça à democracia, a disseminação de fake news é uma das principais preocupações nestas eleições. A proximidade do dia de votação está pondo em alerta vários órgãos do sistema eleitoral, que vêm recebendo denúncias e tentando combater de forma célere a enxurrada de notícias falsas. Na última terça-feira, 27, um áudio com informações inverídicas sobre a segurança das urnas eletrônicas chamou a atenção do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ)

O conteúdo divulgado maciçamente em grupos de WhatsApp afirmava que havia fraude no sistema eleitoral ao apontar adulteração nas urnas de Cordeiro, Região Serrana fluminense. O cartório da 52ª Zona Eleitoral do município abriu uma Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral com o intuito de responsabilizar criminalmente o autor da notícia falsa. “Teria chegado ao Fórum de Cordeiro duas urnas fraudadas, e que, em uma delas, foram identificados 139 votos na máquina”, diz o áudio.

O TRE esclarece que, antes do início de cada votação, cada seção eleitoral emite um documento chamado “zerésima”. O registro atesta a falta de votos computados na urna eletrônica e deve ser assinado pelo presidente da seção eleitoral, pelos mesários, pelos fiscais e pelos fiscais dos partidos ou coligações.