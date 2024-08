Retirada de corpos de avião que caiu em Vinhedo é finalizada, diz governo

O governo do estado de São Paulo informou que foi finalizado às 18h30 deste sábado, 10, o trabalho de retirada dos corpos das vítimas dos destroços do avião da empresa Voepass Linhas Aéreas (ex-Passaredo) que caiu nesta sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior paulista. O acidente matou 62 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e todos os corpos serão encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, na capital.

Segundo as forças de segurança e resgate, dos 62 corpos (34 masculinos e 28 femininos), 50 corpos foram enviados para o IML e os demais estão a caminho da capital paulista.

“Até agora, 30 corpos foram necropsiados e radiografados. O IML Central conta com mais de 40 médicos, além de equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia”, diz a nota. Duas vítimas já foram identificadas, mas seus nomes não foram divulgados.

No início da tarde, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), coronel Cássio Araújo de Freitas, explicou a dinâmica do trabalho: “(As vítimas) estão sendo levadas em grupos de 12 para o IML central. É uma retirada feita de forma meticulosa e técnica, que segue padrões internacionais, e em respeito às vítimas e familiares”.

Relatório sobre caixas-pretas deve sair em 30 dias

Nesta tarde, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) prevê um prazo de 30 dias para entrega do relatório preliminar sobre o acidente.

Depois de localizadas, as caixas-pretas, que na verdade são estruturas cor de laranja para facilitar a identificação entre os destroços, foram para o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA) do Cenipa, localizado em Brasília, onde investigadores deram início aos trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação de dados.

Os agentes do Cenipa vão analisar tanto o Cockpit Voice Recorder (CVR), que é a caixa-preta com a finalidade de registrar as transmissões de rádio e os sons na cabine, o quanto o Flight Data Recorder (FDR), que tem detalhes do voo, como altitude e velocidade.

A FAB disse que, depois da finalização da fase inicial, no local do acidente, a investigação vai avançar para a etapa de análise de dados.

“Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros”, informou, em nota.

Atendimento aos parentes das vítimas

O governo do estado de São Paulo disse que já iniciou o atendimento aos parentes das vítimas da queda do avião no auditório do Instituto Oscar Freire, perto da unidade do Instituto Médico Legal (IML) que recebe os corpos. Até o momento, 26 famílias foram acolhidas.

“Os familiares foram orientados sobre a entrega de documentações médicas que possam auxiliar na identificação dos corpos, além da coleta de materiais biológicos para a realização de exames genéticos, quando necessário.”

Para parentes que estão vindo de outras localidades para fazer o reconhecimento dos corpos, foram reservadas acomodações em um hotel na região central da capital e 38 famílias já foram recebidas.

Acidente com avião da Voepass

O voo 2283 da empresa Voepass Linhas Aéreas saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, e caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na região de Vinhedo. Havia 62 pessoas a bordo.

A lista com os nomes das vítimas foi divulgada e, na manhã desde sábado, a empresa incluiu o nome de mais um passageiro.