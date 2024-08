Vídeos mostram impressionante momento da queda de avião em SP

A queda de um avião da empresa Voepass Linhas Aéreas (ex-Passaredo) com 62 pessoas a bordo (58 passageiros e quatro tripulantes) em Vinhedo, interior de São Paulo, foi registrada por vários moradores e compartilhada nas redes sociais.

O momento da queda é impressionante. O avião cai em uma área residencial e, logo em seguida, é possível ver uma grande quantidade de fumaça preta subindo. A reação das pessoas vai do desespero à incredulidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, a ocorrência foi registrada às 13h28 na rua João Edueta, na altura do número 2.500, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Sete equipes foram mobilizadas para atender ao chamado. O governo paulista informou que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão no local, além de equipes da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal.

O CENIPA, órgão de investigação de acidentes da Força Aérea Brasileira (FAB), foi acionado para atender à ocorrência. Segundo informações do serviço FlightAware, o avião decolou de Cascavel às 11h50 desta sexta-feira e a previsão de chegada a Guarulhos era de 13h45.

Veja abaixo alguns vídeos compartilhados nas redes sociais:

