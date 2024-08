Companhia divulga nomes dos 61 mortos em queda de avião em SP; veja lista

A empresa Voepass Linhas Aéreas divulgou há pouco a lista de passageiros e de tripulantes do voo 2283, que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. A aeronave caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na região de Vinhedo e, segundo a Polícia Militar, não há sobreviventes. Ao todo, eram 57 passageiros e quatro tripulantes, informou a companhia.

“A Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente”, divulgou a empresa, em nota. A companhia informou ainda que informações para familiares e colaboradores também podem ser obtidas por meio do telefone 0800 9419712, disponível 24 horas por dia.

Segundo o comunicado, a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de Cascavel sem nenhuma restrição de voo, com todos os sistemas aptos para a realização da operação.

TRIPULANTES

Debora Soper Avila – 28 anos

Rubia Silva de Lima – 41 anos

Humberto de Campos Alencar e Silva – 61 anos

Danilo Santos Romano – 35 anos

PASSAGEIROS

Rosangela Souza

Eliane Andrade Freire

Luciani Cavalcanti

Jose Fer

Denilda Acordi

Maria Auxiliadora Vaz De Arruda

Jose Cloves Arruda

Nelvio Jose Hubner

Gracinda Marina Castelo Da Silva

Ronaldo Cavaliere

Silvia Cristina Osaki

Wlisses Oliveira

Hiales Carpine Fodra

Daniela Schulz Fodra

Regiclaudio Freitas

Simone Mirian Rizental

Josgleidys Gonzalez

Maria Parra

Joslan Perez

Mauro Bedin

Rosangela Maria De Oliveira

Antonio Deoclides Zini Junior

Kharine Gavlik Pessoa Zini

Mauro Sguarizi

Leonardo Henrique Da Silva

Maria Valdete Bartnik

Renato Bartnik

Hadassa Maria Da Silva

Raphael Bohne

Renato Lima

Rafael Alves

Lucas Felipe Costa Camargo

Adrielle Costa

Laiana Vasatta

Ana Caroline Redivo

Jose Carlos Copetti

Andre Michel

Sarah Sella Langer

Edilson Hobold

Rafael Fernando Dos Santos

Liz Ibba dos Santos

Paulo Alves

Pedro Gusson Do Nascimento

Rosana Santos Xavier

Thiago Almeida Paula

Adriana Santos

Deonir Secco

Alipio Santos Neto

Raquel Ribeiro Moreira

Adriano Da Luca Bueno

Miguel Arcanjo Rodrigues Junior

Diogo Avila

Luciano Trindade Alves

Isabella Santana Pozzuoli

Tiago Azevedo

Mariana Belim

Arianne Risso

Veja neste link o documento divulgado pela companhia aérea Voepass: