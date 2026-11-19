O concurso 3088 da Mega-Sena foi sorteado nesta quinta-feira, 19, pela Caixa Econômica Federal. Confira os seis números sorteados:

10 – 21 – 24 – 28 – 34 – 44

O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de R$ 37.750.121,70. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3087, e o prêmio principal acumulou. São 3 concursos seguidos sem ganhador na faixa principal. O último prêmio principal foi pago no concurso 3084, do último dia 10.

A Caixa ainda vai divulgar os dados oficiais, como o número de ganhadores em cada faixa e o valor pago em cada uma. A data e o prêmio estimado do próximo concurso saem junto com o resultado oficial.

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Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

A Mega-Sena paga prêmios a quem acerta quatro (quadra), cinco (quina) ou seis (sena) dezenas. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. Para os próximos concursos, a aposta pode ser feita em qualquer casa lotérica do país e pela internet, até as 20h (horário de Brasília), pelo site e pelo aplicativo Loterias Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais.

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Quem tiver um bilhete premiado pode resgatar o valor em até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser retirados em casas lotéricas; valores acima disso, somente em agências da Caixa.

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