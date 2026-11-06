Resultado da Mega-Sena: confira os números sorteados no concurso 3082

A Caixa sorteou nesta sexta-feira, 6 de novembro, as seis dezenas da Mega-Sena no concurso 3082. O prêmio principal da Mega-Sena está estimado em R$ 55 milhões após a ausência de vencedores na faixa de seis acertos no concurso 3081, realizado na quarta-feira, 4.

Confira os números sorteados:

04 – 16- 23 – 24 – 38 – 44

Premiação

Além do prêmio principal, a modalidade também contempla apostas que acertarem cinco números, na chamada quina, e quatro números, na quadra.

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Os valores dessas faixas dependem da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras. Por isso, a distribuição definitiva dos prêmios será conhecida somente depois da apuração do concurso.

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

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Como funcionam as apostas?

Para apostar na Mega-Sena, o jogador deve escolher de seis a vinte números entre os sessenta disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. Quanto mais números forem selecionados, maior será o valor da aposta e maiores serão as chances de ganhar. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Também é possível utilizar a modalidade Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou participar de bolões. Recebem prêmios as apostas que acertarem quatro (quadra), cinco (quina) ou seis dezenas (sena).

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A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860, segundo a instituição.