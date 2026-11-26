A Caixa realizou nesta quinta-feira, 26, o sorteio do concurso 3091 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 72 milhões. Confira os números:

04 – 19 – 22 – 23 – 28 – 37

E a Mega da Virada?

A Mega da Virada de 2026 terá mudanças importantes na data e no horário do sorteio. Pela primeira vez, o concurso especial está programado para ocorrer no dia 1º de janeiro de 2027, e não na noite de 31 de dezembro, como tradicionalmente acontecia. O sorteio será realizado às 11h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, local utilizado pela Caixa para a realização das extrações das loterias federais.

Por que a Caixa mudou o sorteio?

A alteração ocorre após os problemas registrados na edição de 2025. Na ocasião, a Mega da Virada estava inicialmente prevista para a noite de 31 de dezembro, mas precisou ser adiada para a manhã seguinte devido ao volume excepcional de apostas.

Segundo a Caixa, os canais digitais chegaram a registrar 120 mil transações por segundo, enquanto as casas lotéricas processaram 4.745 operações por segundo.

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O movimento provocou dificuldades operacionais e levou ao adiamento da extração para 1º de janeiro de 2026.

Para a edição de 2026, a instituição antecipou a mudança no calendário, evitando que o sorteio dependa de uma remarcação na noite de Réveillon.

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Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

Até quando será possível apostar?

As apostas para a Mega da Virada de 2026 foram abertas no dia 3. Os jogos poderão ser registrados simultaneamente aos concursos regulares da Mega-Sena até o dia 16 de dezembro. A partir de 17 de dezembro, as apostas da modalidade serão direcionadas exclusivamente ao concurso especial.

O encerramento das apostas está previsto para as 22h de quinta-feira, 31 de dezembro, pelo horário de Brasília.

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Como apostar na Mega-Sena?

A aposta mínima da Mega-Sena custa 6 reais e pode ser realizada em qualquer casa lotérica do país e também pela internet, até as 20h (horário de Brasília). De forma on-line, os meios oficiais são o site e o aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Já os bolões digitais podem ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O usuário pode realizar o pagamento da aposta on-line via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.