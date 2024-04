Responsável pelo X no Brasil deixou cargo 2 dias após Musk atacar Moraes

O advogado Diego de Lima Gualda renunciou ao cargo de administrador e representante da rede social X (antigo Twitter) no Brasil no último dia 8, segundo a ficha cadastral da empresa na Junta Comercial de São Paulo. Até a última atualização do documento, na sexta-feira, 12, a empresa não apontou um novo representante.

Gualda havia sido nomeado representante do X em agosto de 2023. A renúncia ocorreu dois dias depois de Elon Musk, dono da plataforma, atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. No dia 6, o bilionário acusou Moraes de censura e disse que reativaria perfis na rede suspensos por ordens judiciais.

“Esse juiz aplicou penas massivas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar os acessos ao X no Brasil”, disse Musk. “Como resultado, nós provavelmente vamos perder todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas princípios importam mais que lucros.”

No domingo, Moraes incluiu Musk entre investigados no inquérito das milícias digitais e determinou a abertura de nova investigação para apurar a conduta do empresário. O ministro também ordenou que o X não desobedeça decisões judiciais, sob pena de multa de 100 mil reais para cada perfil que venha a ser reativado.