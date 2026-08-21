Requião Filho aponta possível abuso em evento com Ratinho e Sandro Alex

O candidato ao governo do Paraná Requião Filho (PDT) acionou a Justiça Eleitoral para investigar se a estrutura da Fecomércio-PR, do Sesc e do Senac foi usada na promoção eleitoral de Sandro Alex (PSD), apadrinhado do governador Ratinho Júnior.

O motivo foi o jantar dos “110 anos do Turismo no Paraná”, realizado na terça-feira, em Curitiba, com o apoio das três instituições identificado no convite. O evento contou com a presença de Ratinho, Sandro Alex e do candidato a vice na chapa, Rafael Greca (MDB).

Foram anexados à ação vídeos que mostram telões exibindo nomes e números de urna da dupla, além das logos das entidades do Sistema S, que são financiadas por contribuições compulsórias.

Na representação, o advogado Cezar Ziliotto, coordenador jurídico da campanha de Requião Filho, pede que as entidades informem gastos, serviços prestados, contratados e a origem dos recursos.