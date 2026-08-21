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Brasil

Requião Filho aponta possível abuso em evento com Ratinho e Sandro Alex

Cerimônia sobre turismo teve propaganda para candidato apoiado pelo governador

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 11h47
Dois homens sorridentes, um de camisa branca e outro de camisa listrada azul, apertam as mãos em um evento lotado. Ao fundo, outras pessoas conversam e uma mulher de óculos e blusa de bolinhas observa a cena
Ratinho, Sandro Alex e Rafael Greca participaram de evento sobre turismo  (Instagram/Reprodução)
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Requião Filho aponta possível abuso em evento com Ratinho e Sandro Alex Priorizar nos meus resultados Google

O candidato ao governo do Paraná Requião Filho (PDT) acionou a Justiça Eleitoral para investigar se a estrutura da Fecomércio-PR, do Sesc e do Senac foi usada na promoção eleitoral de Sandro Alex (PSD), apadrinhado do governador Ratinho Júnior.

O motivo foi o jantar dos “110 anos do Turismo no Paraná”, realizado na terça-feira, em Curitiba, com o apoio das três instituições identificado no convite. O evento contou com a presença de Ratinho, Sandro Alex e do candidato a vice na chapa, Rafael Greca (MDB).

Foram anexados à ação vídeos que mostram telões exibindo nomes e números de urna da dupla, além das logos das entidades do Sistema S, que são financiadas por contribuições compulsórias.

Na representação, o advogado Cezar Ziliotto, coordenador jurídico da campanha de Requião Filho, pede que as entidades informem gastos, serviços prestados, contratados e a origem dos recursos.

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