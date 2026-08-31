Renan Santos pode pagar multa de R$ 50 mil, caso participe de debate ou podcast

A decisão de nove páginas do ministro Dias Toffoli, que suspendeu temporariamente a campanha presidencial de Renan Santos, proíbe o candidato de participar de debates em rádio, televisão, podcasts ou quaisquer outros meios de comunicação.

Caso ele não cumpra a ordem, participando de entrevistas em canais regulares, terá de pagar 50.000 reais de multa.

O ministro também estipula uma multa ao Missão de 50.000 reais por cada postagem nas redes, após Renan Santos ser notificado pelo tribunal.

Toffoli, na decisão, cobra que os envolvidos prestem esclarecimentos urgentes sobre as irregularidades, sob pena de terem o registro de candidatura indeferido definitivamente.

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Renan Santos abriria, nesta segunda-feira, a série de sabatinas de VEJA+TV com os presidenciáveis, dentro do programa VEJA em Foco. Com a decisão, a participação está em análise jurídica.