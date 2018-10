Relógio do seu celular adiantou uma hora sozinho? Saiba como corrigir

Uma falha no ajuste de fuso horário de celulares com iOS (iPhone) e Android adiantou em uma hora os relógios de aparelhos nesta segunda-feira. Segundo relatos no Twitter, o problema afetou usuários da operadora TIM.

Na madrugada desta segunda, os aparelhos afetados passaram a funcionar com horário de Fernando de Noronha (GMT +2), em vez do horário de Brasília (GMT +3).

O problema pode ser contornado pelo próprio usuário em seu aparelho: é preciso apenas desabilitar a atualização automática de fuso horário que os celulares oferecem.

Usuários de iPhone devem seguir os seguintes passos: pressionar o ícone “Ajustes”; entrar em “Geral”; ir até “Data e Hora”; desabilitar a opção “Automaticamente” de Fuso Horário.

Usuários de Android também devem desativar a atualização automática de Fuso Horário nas Configurações de Sistema. Dependendo do modelo do aparelho pode ser necessário indicar manualmente qual é o fuso.

Nenhum dos fabricantes dos aparelhos, Apple e Google, ou a TIM ainda se manifestaram explicar o que ocorreu. A mudança não tem nada a ver com o ajuste automático de horário de verão, que só começa em 18 de novembro.

Vim trabalhar “6:30h” da matina por causa de um erro de sistema da TIM, no meu celular são 7:49h kkkkkkk obrigado TIM por me tirar uma hora de sono — André Melo (@avdmelo) October 15, 2018