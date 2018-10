O horário de verão em 2018 começará depois do costumeiro. Para evitar confusões durante a realização das eleições e do Enem, o início será a 0h do dia 18 de novembro. A princípio, o começo do período aconteceria em meados de outubro, entre o primeiro e segundo turno das eleições.

Para não atrapalhar as apurações do dia 28, data do segundo turno, o governo decidiu pelo adiamento para o dia 4 de novembro, no dia da primeira prova do Enem. Diante da possibilidade de dificultar a programação dos estudantes que farão prova, o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, solicitou formalmente ao presidente Michel Temer o adiamento no dia 26. O MEC temia que candidatos pudessem perder o horário caso a mudança dos relógios acontecesse no dia do exame. Outra dificuldade seria a logística necessária para a aplicação da prova no Norte do País, onde alguns municípios ficariam com até três horas de atraso em relação a Brasília.

A confirmação será publicada no Diário Oficial nos próximos dias. O horário de verão 2018-2019 terá 91 dias de duração, 35 a menos do que em 2017-2018. Um decreto do dia 15 de dezembro do ano passado definiu o início para o primeiro domingo de novembro. Antes, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia solicitado que a mudança não coincidisse com o segundo turno das eleições deste ano, marcado para o dia 28. Normalmente o começo é em outubro, mas isso faria com que as apurações tivessem horários diferentes em alguns Estados que não adotam a medida.

Todos os Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste adotam o horário de verão, que vai até 16 de fevereiro de 2019.

(com Estadão Conteúdo)