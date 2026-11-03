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Brasil

Relatório final da PEC da Segurança Pública exclui redução da maioridade penal

Base do governo Lula defende que tema seja debatido fora da proposta analisada nesta terça-feira, 3

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 17h49 | Atualizado em 3 nov 2026, 18h17
Três homens em trajes sociais em um ambiente parlamentar. Dois homens, um idoso de cabelos brancos e outro mais jovem com barba, conversam em pé. O homem mais jovem gesticula com as mãos, enquanto o idoso o segura pelo braço. Um terceiro homem, de costas, está sentado em uma cadeira azul, lendo um documento. Frascos de álcool em gel são visíveis sobre as mesas.
Davi Alcolumbre comanda sessão nesta terça  (Carlos Moura/Agência Senado)
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Em votação nesta terça-feira, 3, no Senado Federal, o relatório final da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública foi apresentado ao plenário da Casa sem as emendas que diminuíam a maioridade penal. O projeto, já aprovado na Câmara dos Deputados antes do período eleitoral, prevê uma integração entre as polícias estaduais em torno de um sistema para combate do crime em todo o Brasil. “Sobre a Emenda nº 84-PLEN, entendo que a definição da idade de responsabilização penal de adolescentes demanda exame próprio de proporcionalidade e de compatibilidade sistêmica, com a profundidade que o tema exige”, afirmou no documento o senador Rogério Carvalho (PT-SE).

A previsão da base aliada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é que o debate sobre redução da idade penal brasileira seja discutido de forma desmembrada da PEC da Segurança. O tema foi debatido durante o período eleitoral e o presidente reeleito disse ser favorável a um projeto que reduza a idade penal para, ao menos, crimes hediondos, como homicídio qualificado e tráfico de drogas, por exemplo. Sem o assunto em votação no plenário do Senado, a proposta deve ser analisada conforme foi aprovada na Câmara dos Deputados. Assim, em caso de aprovação, ela não precisará ser encaminhada para a Casa iniciadora novamente.

O que muda com a PEC

Um dos principais pontos da proposta é a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). A intenção é fortalecer a articulação entre os órgãos responsáveis pela segurança, com compartilhamento de informações, interoperabilidade de sistemas e formação de forças-tarefa intergovernamentais e interinstitucionais. Na prática, a medida busca reduzir a fragmentação das ações e facilitar investigações que ultrapassam fronteiras estaduais.

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O texto amplia também as atribuições da Polícia Federal. A corporação poderá investigar crimes com repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, incluindo aqueles praticados por organizações criminosas e milícias, sem prejuízo das competências das polícias estaduais e do Ministério Público.

A Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, passa a ter previsão constitucional para atuar no policiamento ostensivo de ferrovias e hidrovias federais. A proposta também prevê que a corporação possa auxiliar forças estaduais quando houver solicitação dos governadores e atuar em cooperação em situações de calamidade pública ou desastre.

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Outro ponto é a inclusão das polícias municipais entre os órgãos de segurança pública. Os municípios poderão constituir corporações civis de carreira para realizar policiamento ostensivo e comunitário, desde que cumpram requisitos de capacidade financeira e integração ao sistema estadual. A proposta prevê ainda mecanismos de regulamentação periódica e controle externo pelo Ministério Público.

No campo penal, a PEC estabelece que uma legislação posterior deverá definir sanções mais rigorosas e regimes especiais para integrantes e líderes de organizações criminosas de alta periculosidade, milícias e autores de crimes altamente lesivos. Entre as medidas previstas estão a possibilidade de prisão em estabelecimentos de segurança máxima, restrições a benefícios penais e expropriação de bens ligados às atividades criminosas, sem indenização.

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A proposta também trata do financiamento da área. O texto estabelece a transferência obrigatória de 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e de 50% do Fundo Penitenciário Nacional aos estados e ao Distrito Federal, independentemente de convênios. A medida busca dar maior previsibilidade aos repasses e reduzir a dependência de negociações pontuais para financiar políticas estaduais.

O tamanho do desafio

O número de assassinatos tem caído no Brasil nos últimos anos — de janeiro a setembro deste ano, foram 20. 723 vítimas, segundo o Ministério da Justiça, o menor número desde 2015, quando a pasta passou a consolidar os dados nacionais. Em 2017, por exemplo, o total de ocorrências nesse mesmo período havia sido de 30. 080. Ainda assim, o país tem uma taxa de assassinatos de 12,9 mortes a cada 100. 000 habitantes, uma das maiores do mundo.

Também ajuda a difundir na população a sensação de insegurança o alto número de alguns crimes, como estupro de vulnerável. Entre janeiro e setembro de 2026, São Paulo registrou 9. 848 vítimas de estupro de vulnerável, o maior número entre as unidades da Federação, que somam 47. 152 casos, segundo o ministério. No mesmo indicador, o Paraná registrou 3. 730, o Rio de Janeiro, 3. 378, enquanto o Pará contabilizou 3. 354 vítimas.

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Nos homicídios dolosos, o Rio de Janeiro contabilizou 2. 378 vítimas no período e a Bahia teve 2. 246; ambos estão à frente de estados como São Paulo, que registrou 1. 558. A Bahia lidera os números de mortes por intervenção policial, com 1. 031 vítimas, seguida por São Paulo, com 526, e pelo Pará, com 490. Um dos pontos que deixam a esquerda na defensiva é o fato de estados governados pelo PT, como Ceará e Bahia, estarem entre os estados mais violentos do país.

Outro indicador alarmante é o que reúne os dados de feminicídios: o Brasil contabilizou entre janeiro e setembro 1. 082 vítimas, o que equivale a quatro mortes por dia, mesmo que exista uma redução de 4,5% em comparação com o ano de 2025.

Os indicadores de violência ajudam a explicar a dimensão do problema que a proposta pretende enfrentar. Além dos homicídios e dos crimes patrimoniais, os números de violência sexual e de mortes decorrentes de ações policiais mostram a complexidade da agenda de segurança pública no país.

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