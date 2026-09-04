Relatório citado por Moraes contra Mendonça não tem data, assinatura nem ‘valor probatório’

Os relatórios da PF utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes para atribuir crimes ao colega André Mendonça não têm “valor probatório”, segundo consta nos próprios documentos.

Moraes usou quatro relatórios de inteligência da PF para afirmar que há “fortes indícios da prática de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade”.

Os quatro documentos, contudo, trazem o aviso: “sem valor probatório”. Um deles também diz que há “confiança agregada baixa”.

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Os relatórios também não trazem assinatura do responsável nem data de elaboração.

A questão será analisada pelo presidente do STF, Edson Fachin, após manifestação da PGR e de Mendonça.