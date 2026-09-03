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Moraes encaminha a Fachin relatório que atribui supostos crimes a Mendonça

Ministro afirmou que há indícios de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade do colega

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 20h12 | Atualizado em 3 set 2026, 21h43
Dois homens de meia-idade, vestidos com togas pretas e ternos, caminham em um ambiente formal. O da direita, careca, usa gravata azul estampada e o da esquerda, com cabelo escuro, usa gravata listrada. Ao fundo, uma parede de mármore claro e a bandeira do Brasil.
Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes no STF (Antonio Augusto/STF)
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Moraes encaminha a Fachin relatório que atribui supostos crimes a Mendonça Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, encaminhou ao presidente da Corte, Edson Fachin, um conjunto de relatórios da PF que atribuem possíveis crimes ao seu colega André Mendonça e pede que ele “tome as providências que entender necessárias”.

“Há, portanto, a presença de fortes indícios da prática de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade pelo Ministro André Mendonça”, afirmou Moraes.

De acordo com o ministro, as seguintes irregularidades teriam sido cometidas no âmbito das operações Compliance Zero e Sem Desconto, que investigam as fraudes no Banco Master e no INSS, e são relatadas pelo colega:

  1. Usurpação da direção das investigações das autoridades policiais, inclusive com determinação de medidas administrativas que afastaram a
    observância da cadeia de custódia prejudicando a produção probatória;
  2. Condução irregular das tratativas de eventual colaboração premiada;
  3. Direcionamento de determinados alvos para investigação (contra o próprio Moraes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre), por motivos pessoais e políticos, inclusive com a indicação prévia de medidas cautelares a serem apresentadas pela Polícia Federal
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A decisão de Moraes foi tomada no inquérito das fake news, aberto em 2019 para apurar ataques aos ministros da Corte.

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O ministro afirmou que recebeu “notícias” sobre a “existência de relatórios de inteligência” da PF sobre “eventuais atos criminosos tendentes a direcionar a produção de provas para falsa imputação de crime” em relação a integrantes do STF.

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Por isso, determinou ao diretor-geral da PF que enviasse esses documentos para sua análise.

A decisão foi tomada na terça-feira, no mesmo dia em que Mendonça tirou o sigilo de outro relatório da PF, que detalha a relação de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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