Quem são os médicos mortos no ataque a tiros em quiosque no Rio de Janeiro

Atualizado em 5 out 2023, 14h22 - Publicado em 5 out 2023, 13h30

Diego Ralf de Souza Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida são os três médicos ortopedistas que morreram após um ataque a tiros em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 5.

Diego Ralf de Souza Bomfim, 35 anos, era médico ortopedista e traumatologista, especializado em cirurgia do pé e do tornozelo e em alongamento e reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Ele também era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e cunhado do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), marido de Sâmia. Diego não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, era médico assistente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e atendia em consultórios particulares em São Paulo, incluindo um no bairro da Mooca, que leva seu nome. Graduado e mestre em ortopedia e traumatologia pela USP, fez parte do corpo médico de ortopedia do Hospital Sírio-Libanês e também não resistiu aos ferimentos, falecendo no local.

Continua após a publicidade

Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos, era formado em medicina pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia (2017), ortopedista e traumatologista especializado em cirurgia do pé e do tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O médico baiano morreu no quiosque, logo após o ataque.

O único sobrevivente foi o médico Daniel Sonnewend Proença, de 33 anos, especialista em cirurgia do tornozelo e do pé após se formar na Faculdade de Medicina de Marília, em 2016. Ele está internado em estado grave no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O caso

O grupo de médicos estava no Rio de Janeiro para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo, evento internacional com apoio da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, entidade da qual os médicos faziam parte.

Continua após a publicidade

Por volta da 1h, policiais do 31° BPM, do Recreio dos Bandeirantes, foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio na Avenida Lúcio Costa. Lá, encontraram quatro vítimas baleadas.

Em nota, a Associação Médica Brasileira (AMB) disse ter recebido a notícia dos assassinatos com consternação. “É mais um episódio chocante, produto da violência sistêmica que historicamente parece ser negligenciada no País. Conclamamos as autoridades à célere investigação, apuração dos fatos e à punição dos criminosos.”

O IOT-HCFMUSP (Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) também lamentou o crime. “Recebemos com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex-residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O IOT-HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos.”

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga