Quem lidera a corrida ao governo do Amazonas, segundo nova pesquisa

A dois dias das eleições estaduais de 2026, o Amazonas vive um cenário de disputa acirrada entre três candidatos competitivos ao governo: o senador Omar Aziz (PSD), o governador Roberto Cidade (União Brasil) e a professora Maria do Carmo Seffair (PL). A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta sexta-feira, 2.

Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Omar Aziz lidera no primeiro turno com 36% das intenções de voto. O senador marca uma vantagem de até 12 pontos percentuais sobre Roberto Cidade e Maria do Carmo, que empatam virtualmente em 24% do eleitorado amazonense.

Em seguida na pesquisa, aparecem David Almeida (Avante), ex-prefeito de Manaus, com 9%, e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza), com 2%. Os candidatos Gilberto Vasconcelos (PSTU) e Isaek Munduruku (Rede), somados, atingiram 1% das intenções de voto.

Governador — Amazonas — 1º turno

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Omar Aziz (PSD): 36%

Roberto Cidade (União Brasil): 24%

Professora Maria do Carmo (PL): 24%

David Almeida (Avante): 9%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 2%

NS / NR: 2%

Nas simulações de segundo turno, a competição fica mais apertada. Omar Aziz empata tecnicamente contra Roberto Cidade ou contra Maria do Carmo; o atual governador teria ligeira vantagem contra a professora em confronto direto. Os três principais candidatos derrotariam David Almeida em todos os cenários.

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 1)

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Roberto Cidade (União Brasil): 45%

Professora Maria do Carmo (PL): 39%

Nulo / Branco: 8%

NS / NR: 8%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 2)

Roberto Cidade (União Brasil): 45%

Omar Aziz (PSD): 45%

Nulo / Branco: 6%

NS / NR: 4%

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Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 3)

Omar Aziz (PSD): 45%

Professora Maria do Carmo (PL): 43%

Nulo / Branco: 6%

NS / NR: 6%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 4)

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Professora Maria do Carmo (PL): 49%

David Almeida (Avante): 32%

Nulo / Branco: 9%

NS / NR: 10%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 5)

Omar Aziz (PSD): 46%

David Almeida (Avante): 35%

Nulo / Branco: 11%

NS / NR: 8%

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Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 6)

Roberto Cidade (União Brasil): 50%

David Almeida (Avante): 31%

Nulo / Branco: 9%

NS / NR: 10%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Amazonas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AM-07297/2026.