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Brasil

Quem lidera a corrida ao governo do Amazonas, segundo nova pesquisa

Aliado de Lula é favorito no primeiro turno, mas empata com governador de centro e rival do PL em cenários de confronto direto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 09h03
Três políticos em close-up: um homem mais velho de terno cinza e gravata vermelha gesticulando, um homem jovem de terno azul e gravata azul falando em microfones, e uma mulher sorrindo com camisa branca e broches
Candidatos ao governo do Amazonas: Omar Aziz (PSD), Roberto Cidade (União Brasil) e Maria do Carmo Seffair (PL) (Ton Molina/Agência Senado/Herick Pereira/Aleam/Redes sociais/Reprodução)
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A dois dias das eleições estaduais de 2026, o Amazonas vive um cenário de disputa acirrada entre três candidatos competitivos ao governo: o senador Omar Aziz (PSD), o governador Roberto Cidade (União Brasil) e a professora Maria do Carmo Seffair (PL). A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta sexta-feira, 2.

Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Omar Aziz lidera no primeiro turno com 36% das intenções de voto. O senador marca uma vantagem de até 12 pontos percentuais sobre Roberto Cidade e Maria do Carmo, que empatam virtualmente em 24% do eleitorado amazonense.

Em seguida na pesquisa, aparecem David Almeida (Avante), ex-prefeito de Manaus, com 9%, e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza), com 2%. Os candidatos Gilberto Vasconcelos (PSTU) e Isaek Munduruku (Rede), somados, atingiram 1% das intenções de voto.

Governador — Amazonas — 1º turno

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  • Omar Aziz (PSD): 36%
  • Roberto Cidade (União Brasil): 24%
  • Professora Maria do Carmo (PL): 24%
  • David Almeida (Avante): 9%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS / NR: 2%

Nas simulações de segundo turno, a competição fica mais apertada. Omar Aziz empata tecnicamente contra Roberto Cidade ou contra Maria do Carmo; o atual governador teria ligeira vantagem contra a professora em confronto direto. Os três principais candidatos derrotariam David Almeida em todos os cenários.

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 1)

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  • Roberto Cidade (União Brasil): 45%
  • Professora Maria do Carmo (PL): 39%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS / NR: 8%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 2)

  • Roberto Cidade (União Brasil): 45%
  • Omar Aziz (PSD): 45%
  • Nulo / Branco: 6%
  • NS / NR: 4%
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Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 3)

  • Omar Aziz (PSD): 45%
  • Professora Maria do Carmo (PL): 43%
  • Nulo / Branco: 6%
  • NS / NR: 6%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 4)

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  • Professora Maria do Carmo (PL): 49%
  • David Almeida (Avante): 32%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 10%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 5)

  • Omar Aziz (PSD): 46%
  • David Almeida (Avante): 35%
  • Nulo / Branco: 11%
  • NS / NR: 8%
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Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 6)

  • Roberto Cidade (União Brasil): 50%
  • David Almeida (Avante): 31%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 10%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Amazonas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AM-07297/2026.

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