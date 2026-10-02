Quem lidera a corrida ao governo do Amazonas, segundo nova pesquisa
Aliado de Lula é favorito no primeiro turno, mas empata com governador de centro e rival do PL em cenários de confronto direto
A dois dias das eleições estaduais de 2026, o Amazonas vive um cenário de disputa acirrada entre três candidatos competitivos ao governo: o senador Omar Aziz (PSD), o governador Roberto Cidade (União Brasil) e a professora Maria do Carmo Seffair (PL). A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta sexta-feira, 2.
Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Omar Aziz lidera no primeiro turno com 36% das intenções de voto. O senador marca uma vantagem de até 12 pontos percentuais sobre Roberto Cidade e Maria do Carmo, que empatam virtualmente em 24% do eleitorado amazonense.
Em seguida na pesquisa, aparecem David Almeida (Avante), ex-prefeito de Manaus, com 9%, e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza), com 2%. Os candidatos Gilberto Vasconcelos (PSTU) e Isaek Munduruku (Rede), somados, atingiram 1% das intenções de voto.
Governador — Amazonas — 1º turno
- Omar Aziz (PSD): 36%
- Roberto Cidade (União Brasil): 24%
- Professora Maria do Carmo (PL): 24%
- David Almeida (Avante): 9%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 2%
Nas simulações de segundo turno, a competição fica mais apertada. Omar Aziz empata tecnicamente contra Roberto Cidade ou contra Maria do Carmo; o atual governador teria ligeira vantagem contra a professora em confronto direto. Os três principais candidatos derrotariam David Almeida em todos os cenários.
Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 1)
- Roberto Cidade (União Brasil): 45%
- Professora Maria do Carmo (PL): 39%
- Nulo / Branco: 8%
- NS / NR: 8%
Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 2)
- Roberto Cidade (União Brasil): 45%
- Omar Aziz (PSD): 45%
- Nulo / Branco: 6%
- NS / NR: 4%
Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 3)
- Omar Aziz (PSD): 45%
- Professora Maria do Carmo (PL): 43%
- Nulo / Branco: 6%
- NS / NR: 6%
Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 4)
- Professora Maria do Carmo (PL): 49%
- David Almeida (Avante): 32%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 10%
Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 5)
- Omar Aziz (PSD): 46%
- David Almeida (Avante): 35%
- Nulo / Branco: 11%
- NS / NR: 8%
Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 6)
- Roberto Cidade (União Brasil): 50%
- David Almeida (Avante): 31%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 10%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Amazonas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AM-07297/2026.