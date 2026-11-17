O deputado federal Augusto Coutinho, 64 anos, entrou no centro de uma discussão envolvendo Suzane von Richthofen, 43, após anunciar que pedirá urgência para a votação de um projeto que proíbe condenados de lucrar com filmes, documentários e entrevistas sobre os crimes que cometeram. A proposta ganhou repercussão depois da informação de que Suzane teria recebido 500 mil reais para participar do documentário Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga, da Netflix.

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Natural de Recife, em Pernambuco, Coutinho é engenheiro civil e está em seu quarto mandato como deputado federal, cargo que ocupa desde 2011. Antes de chegar a Brasília, foi vereador do Recife, deputado estadual por três mandatos e secretário municipal. Passou pelo DEM e pelo Solidariedade antes de ingressar no Republicanos, partido do qual assumiu a liderança na Câmara em fevereiro deste ano. Com atuação em pautas econômicas, foi relator de parte da discussão da nova Lei de Licitações e atualmente também conduz os debates sobre a regulamentação do trabalho por aplicativos.

De autoria do próprio Coutinho, o projeto de lei 2.263/2026 foi apresentado em maio deste ano e prevê que os valores eventualmente recebidos pelos condenados sejam destinados às vítimas ou a seus herdeiros. Na ausência deles, o dinheiro seria encaminhado a associações de assistência a vítimas de violência. O texto não proíbe a realização de documentários ou outras produções sobre crimes, mas busca impedir que os próprios autores obtenham ganhos financeiros com a exposição dos delitos. A proposta tramita na Comissão de Cultura da Câmara, e Coutinho pretende levar o pedido de urgência à reunião de líderes desta terça-feira, 17.

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