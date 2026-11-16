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A polêmica remuneração de Suzane von Richthofen por um documentário na Netflix reacende a discussão sobre o lucro de criminosos com a mídia. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados busca proibir essa prática, destinando os valores obtidos diretamente às vítimas ou herdeiros, e poderá ter urgência votada.

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A divulgação de que Suzane von Richthofen teria recebido 500 mil reais por um documentário em exibição na Netflix reacendeu a discussão sobre a remuneração de pessoas condenadas para participar de produções desse tipo. O fato serviu de gancho para a aceleração de um projeto de lei que visa repassar qualquer ganho financeiro obtido por criminosos com a mídia diretamente para as vítimas ou herdeiros, segundo nota da coluna Radar.

O líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, Augusto Coutinho, articulará o pedido de urgência para a votação do projeto de lei. A solicitação será levada à reunião de líderes para retirar a matéria da Comissão de Cultura e acelerar o envio ao plenário. A proposta encontra-se atualmente em análise na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados.

De acordo com o texto da proposta em análise, o autor de um crime hediondo fica proibido de receber qualquer montante decorrente de palestras, filmes, documentários ou entrevistas. Segundo a explicação do deputado à coluna Radar, caso ocorra algum pagamento por esse tipo de veiculação midiática, os valores devem ser direcionados à vítima ou aos herdeiros dela. Não havendo herdeiros, o montante será destinado a uma entidade de proteção às vítimas.

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Quais reparações adicionais poderão ser pedidas na Justiça?

O projeto de lei prevê que, além de recorrerem ao Poder Judiciário para reivindicar a transferência dos valores arrecadados pelos condenados, as vítimas e herdeiros poderão solicitar indenização por danos morais. A medida se inspira em leis norte-americanas, denominadas Son of Sam laws, elaboradas para impedir a exploração comercial de atos criminosos pelos próprios executores, mantendo resguardadas as produções efetuadas por terceiros.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.