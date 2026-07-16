Quem é Karina Kufa, que perdeu a guarda do filho ao se casar com Brennand

A advogada Karina de Paula Kufa perdeu provisoriamente a guarda do filho nesta terça-feira, 14, após se casar com o empresário Thiago Brennand, preso por crimes contra mulheres. Brennand era cliente de Karina, e o casamento motivou um pedido judicial apresentado por seu ex-marido para retirar a guarda do filho de 10 anos.

Kufa é conhecida por ter integrado uma das equipes jurídicas do ex-presidente Jair Bolsonaro durante seu mandato. Ela também atuou na defesa do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e chegou a afirmar, nas redes sociais, que o político não era apenas um cliente, mas também “um amigo leal e verdadeiro”, com uma “capacidade de diálogo” e de “apaziguar conflitos” que o tornava um “verdadeiro líder”.

Em 2024, a jurista fundou o grupo Os Garantistas, formado por profissionais do direito com o objetivo de articular e defender pautas da direita. À época, afirmou ter se inspirado na organização de grupos de advogados de esquerda e disse buscar reunir advogados, defensores públicos, procuradores, delegados e outros operadores do direito.

De orientação evangélica, Karina também costuma manifestar sua fé nas redes sociais, onde publica registros ao lado de lideranças da Igreja Renascer em Cristo. Em uma publicação no Instagram, afirmou ter sido batizada pela bispa Sônia Hernandes e escreveu que seu exemplo a tornou uma “mulher muito melhor”.

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