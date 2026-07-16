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Brasil

Thiago Brennand se casa com a própria advogada e enteado fica com Val Marchiori

Karina Kufa atua na defesa do empresário

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 10h04 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h17
Montagem de duas fotos: à esquerda, uma mulher de cabelos castanhos ondulados e sorriso discreto, vestindo um cardigã de crochê branco, com uma árvore e uma construção ao fundo. À direita, um homem de cabelo escuro curto e expressão séria, vestindo uma camiseta branca e calça jeans clara, sentado com as mãos entrelaçadas e um relógio preto no pulso esquerdo
Karina Kufa e Thiago Brennand (Instagram/Reprodução)
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A Justiça de São Paulo determinou, em caráter provisório, que o filho da advogada Karina Kufa passe a morar com o pai, Amilton Augusto, que é casado com a apresentadora Val Marchiori. A decisão foi tomada após um pedido do ex-marido da advogada, que alegou preocupação com a segurança da criança depois que ela oficializou o casamento com o empresário Thiago Brennand, que cumpre pena desde 2023 por condenações criminais contra mulheres, incluindo estupro e agressão.

O menino de 10 anos vivia com a mãe, embora a guarda fosse compartilhada entre os pais desde março deste ano. Ao analisar o pedido, a Justiça concedeu uma decisão de urgência e determinou que, temporariamente, a residência da criança seja alterada para a casa do pai até uma avaliação mais aprofundada do caso.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Responsável pela defesa de Brennand em diferentes processos, Karina Kufa é advogada com atuação nas áreas criminal e eleitoral, tendo trabalhado em casos de grande repercussão, como na campanha de 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro à Presidência da República.

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De acordo com o processo, Kufa e Thiago Brennand se casaram no início de julho. A mudança na guarda foi solicitada logo após a cerimônia, sob o argumento de que a nova situação familiar poderia representar riscos ao menor. A decisão tem caráter provisório e será analisada após ouvir o Ministério Público e a defesa da advogada.

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