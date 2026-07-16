Thiago Brennand se casa com a própria advogada e enteado fica com Val Marchiori

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A Justiça de SP determinou provisoriamente a mudança de guarda do filho da advogada Karina Kufa para a casa do pai, Amilton Augusto (marido de Val Marchiori). A decisão veio após o pai alegar preocupação com a segurança da criança, depois que Kufa se casou com Thiago Brennand, empresário condenado por crimes e que cumpre pena. Entenda os detalhes.

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A Justiça de São Paulo determinou, em caráter provisório, que o filho da advogada Karina Kufa passe a morar com o pai, Amilton Augusto, que é casado com a apresentadora Val Marchiori. A decisão foi tomada após um pedido do ex-marido da advogada, que alegou preocupação com a segurança da criança depois que ela oficializou o casamento com o empresário Thiago Brennand, que cumpre pena desde 2023 por condenações criminais contra mulheres, incluindo estupro e agressão.

O menino de 10 anos vivia com a mãe, embora a guarda fosse compartilhada entre os pais desde março deste ano. Ao analisar o pedido, a Justiça concedeu uma decisão de urgência e determinou que, temporariamente, a residência da criança seja alterada para a casa do pai até uma avaliação mais aprofundada do caso.

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Responsável pela defesa de Brennand em diferentes processos, Karina Kufa é advogada com atuação nas áreas criminal e eleitoral, tendo trabalhado em casos de grande repercussão, como na campanha de 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro à Presidência da República.

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De acordo com o processo, Kufa e Thiago Brennand se casaram no início de julho. A mudança na guarda foi solicitada logo após a cerimônia, sob o argumento de que a nova situação familiar poderia representar riscos ao menor. A decisão tem caráter provisório e será analisada após ouvir o Ministério Público e a defesa da advogada.

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