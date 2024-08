Queda de avião em Vinhedo: autoridades francesas e canadenses ajudarão nas investigações

Três representantes do Departamento de Investigações para a Segurança da Aviação Civil da França (BEA, na sigla em francês) chegaram na manhã deste domingo, 11, ao local do acidente com a aeronave da Voepass, em Vinhedo (SP). O ATR-72, modelo da aeronave que caiu, foi fabricada na França. Por isso, a pedido das autoridades brasileiras, o BEA ajudará na investigação das causas do acidente.

Representantes do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá (TSB, na sigla em inglês) também irão para Vinhedo, já que os motores do avião são de origem canadense.

Os peritos BEA e o TSB colaborarão com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), braço da Força Aérea Brasileira (FAB) que investiga o caso.

Os motores e a cauda do ATR-72 devem ser removidos do local e direcionados à sede do Cenipa em São Paulo (SP) ainda neste domingo. O órgão deve publicar um relatório preliminar sobre as causas da tragédia em até 30 dias.

O brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, informou que o órgão já conseguiu extrair todas as informações registradas nas duas caixas-pretas retiradas da aeronave.

Na noite de sábado, o Corpo de Bombeiros concluiu a retirada das 62 vítimas do local. Os corpos foram levados ao IML Central de São Paulo, que presta atendimento exclusivo às vítimas do acidente. Outras ocorrências estão sendo direcionadas para as unidades do IML nas zonas leste e oeste.

Até a última atualização, enviada às 9h, dois corpos haviam sido identificados.