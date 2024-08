Queda de avião em Vinhedo: 50 corpos são retirados dos destroços

O Corpo de Bombeiros já retirou 50 vítimas dos destroços do avião da empresa Voepass Linhas Aéreas (ex-Passaredo) que caiu nesta sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior paulista. O acidente matou 62 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e todos os corpos serão encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, na capital. Em coletiva na tarde deste sábado, 10, o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) as caixas-pretas foram localizadas e já estão em Brasília.

Mais cedo, o prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco (PSD) havia confirmado a retirada de 26 corpos do avião entre o início dos trabalhos e a manhã deste sábado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que dois corpos foram identificados, mas ainda não há a confirmação dos nomes. Um inquérito policial foi instaurado na delegacia de Vinhedo para apurar as causas do acidente.

O chefe do Cenipa, o brigadeiro Marcelo Moreno, da Força Aérea Brasileira (FAB), voltou a afirmar que o avião não emitiu alerta sobre emergência para os controladores de voo e afirmou que não há data para finalização das investigações sobre o desastre.

“Os gravadores de voo, as caixas-pretas de voz e de dados, foram encontrados na noite de ontem e transportados para o Cenipa em Brasília. Neste momento, estamos trabalhando na extração de informações para reescrever o que aconteceu neste trágico evento. Em razão da importância das informações, estamos priorizando a qualidade em vez da agilidade.”

A Polícia Federal (PF) também está trabalhando na apuração do acidente. “Tivemos tempo de trazer de Brasília nossos melhores equipamentos e profissionais que estão atuando incansavelmente para que a gente consiga identificar todas as vítimas e confortar todas as famílias”, declarou Rodrigo Sanfurgo, superintendente da PF em São Paulo.

Segundo Tiago Pereira, diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), “aeronave e tripulantes estavam regulares”.

Trabalho de retirada dos corpos

Do total de corpos resgatados do interior da aeronave, 37 já estão na unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo para identificação e posterior liberação às famílias.

“(As vítimas) estão sendo levadas em grupos de 12 para o IML central. É uma retirada feita de forma meticulosa e técnica, que segue padrões internacionais, e em respeito às vítimas e familiares”, explicou o coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

Freitas relatou que, após o acidente, a polícia de Vinhedo foi acionada pelo número de emergência 190 e, a partir de então, um efetivo com cerca de 200 agentes atua no local.

“A primeira viatura chegou cinco minutos depois do primeiro acionamento e estamos com viaturas de São Paulo e de Campinas, policiais do Instituto de Criminalística, do IML e bombeiros.”

O comandante-geral da PM aproveitou a transmissão da coletiva para solicitar que a população não vá ao local para observar os destroços nem utilize drones para fotografar a região.

Atendimento aos parentes das vítimas

O governo do estado de São Paulo disse que já iniciou o atendimento aos parentes das vítimas da queda do avião no auditório do Instituto Oscar Freire, perto da unidade do Instituto Médico Legal (IML) que recebe os corpos. Até o momento, 17 famílias foram acolhidas.

“Os familiares foram orientados sobre a entrega de documentações médicas que possam auxiliar na identificação dos corpos, além da coleta de materiais biológicos para a realização de exames genéticos, quando necessário.”

Para parentes que estão vindo de outras localidades para fazer o reconhecimento dos corpos, foram reservadas acomodações em um hotel na região central da capital e 38 famílias já foram recebidas.

Acidente com avião da Voepass

O voo 2283 da empresa Voepass Linhas Aéreas saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, e caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na região de Vinhedo. Havia 62 pessoas a bordo.

A lista com os nomes das vítimas foi divulgada e, na manhã desde sábado, a empresa incluiu o nome de mais um passageiro.