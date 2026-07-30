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Brasil

Quando é o Dia dos Pais em 2026? Saiba por que é comemorado em agosto

Entenda por que a homenagem muda de data todos os anos no Brasil

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 13h14
Dia dos Pais
 (//Getty Images)
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Com o começo do mês de agosto se aproximando, muitas pessoas se planejam para comprar presentes ou reservar restaurantes para o Dia dos Pais. Em 2026, a data será comemorada no dia 9 de agosto, um domingo.

A data é móvel no calendário brasileiro porque a homenagem ocorre tradicionalmente no segundo domingo de agosto. Por essa regra, a celebração pode cair entre os dias 8 e 14 do mês, dependendo do ano.

O Dia dos Pais é feriado?

Embora seja uma das datas comemorativas mais populares do país e tenha grande importância para o comércio, o Dia dos Pais não é feriado nacional. Em 2026, portanto, a comemoração não provocará alterações no calendário de trabalho, até porque será realizada, como de costume, em um domingo. A ocasião costuma ser marcada por almoços em família, homenagens e troca de presentes.

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Qual é a origem da data?

No Brasil, a criação da data é atribuída ao publicitário e jornalista Sylvio Bhering, então diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo. A primeira comemoração ocorreu no dia 16 de agosto de 1953, dia de São Joaquim, considerado pela tradição cristã o pai de Maria e avô de Jesus. A iniciativa também tinha caráter comercial e buscava criar uma ocasião capaz de movimentar as vendas durante o segundo semestre. Posteriormente, a homenagem passou a ser realizada no segundo domingo de agosto, formato que facilitava a reunião das famílias.

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O Dia dos Pais é comemorado na mesma data em outros países?

A escolha da data no Brasil é diferente do calendário adotado em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho. Portugal, Espanha e Itália celebram a data no dia 19 de março, Dia de São José. Em outros lugares, a homenagem pode ocorrer em setembro, novembro ou dezembro, de acordo com costumes nacionais e religiosos.

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