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Pesquisa Quaest mostra como está a disputa entre Raquel Lyra e João Campos em Pernambuco

Governadora tem liderança numérica contra o ex-prefeito em 1º e 2º turnos, indica levantamento publicado nesta quarta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h29 | Atualizado em 23 set 2026, 17h47
Mulher de cabelos castanhos e blusa bege, com expressão séria e boca aberta, ao lado de um homem jovem de barba rala, camisa azul e microfone, também com a boca aberta, ambos em close-up
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD); e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Rafael Vieira/AFP/Edson Holanda/Divulgação)
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Pesquisa Quaest mostra como está a disputa entre Raquel Lyra e João Campos em Pernambuco Priorizar nos meus resultados Google

A doze dias das eleições estaduais de 2026, o cenário eleitoral para o governo de Pernambuco é de empate técnico entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB). A nova pesquisa Quaest no estado foi divulgada nesta quarta-feira, 23.

No primeiro turno, Raquel Lyra lidera numericamente com 41% das intenções de voto, seguida por João Campos, que tem 39% do eleitorado. Dentro da margem de erro de três pontos percentuais, governadora e ex-prefeito se encontram tecnicamente empatados na primeira posição da pesquisa.

Os candidatos Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) têm 1% das intenções de voto, cada um; Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 6% do total, e outros 12% dos entrevistados se declaram indecisos na corrida eleitoral.

Em relação à pesquisa Quaest anterior, publicada em 8 de setembro, Raquel Lyra recuou 2 pontos percentuais e João Campos cresceu 2 pontos nas intenções de voto, estando ambas as oscilações dentro da margem de erro. Os demais resultados não variaram.

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Governador — Pernambuco — 1º turno

  • Raquel Lyra (PSD): 41% (eram 43% em 8 de setembro)
  • João Campos (PSB): 39% (eram 37%)
  • Ivan Moraes (PSOL): 1% (não variou)
  • Renan Hallais (Missão): 1% (não variou)
  • Professora Camila (UP): 0% (não variou)
  • Victor Assis (PCO): 0% (não variou)
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (não variou)
  • Indecisos: 12% (não variou)
  • Branco/nulo/não vai votar: 6% (não variou)
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A diferença numérica é a mesma no segundo turno, e persiste o empate técnico: Raquel Lyra tem 43% do eleitorado e João Campos pontua 43% em cenário de confronto direto. Os dois resultados sofreram oscilações de 2 pontos percentuais, idênticas à variação observada no primeiro turno.

Governador — Pernambuco — 2º turno (cenário único)

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  • Raquel Lyra (PSD): 43% (eram 45% em 8 de setembro)
  • João Campos (PSB): 41% (eram 39%)
  • Indecisos: 10% (não variou)
  • Em branco/nulo/nenhum: 6% (não variou)

A pesquisa Quaest entrevistou 1.302 eleitores em Pernambuco entre os dias 19 e 22 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PE-05671/2026.

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