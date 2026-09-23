Pesquisa Quaest mostra como está a disputa entre Raquel Lyra e João Campos em Pernambuco

A doze dias das eleições estaduais de 2026, o cenário eleitoral para o governo de Pernambuco é de empate técnico entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB). A nova pesquisa Quaest no estado foi divulgada nesta quarta-feira, 23.

No primeiro turno, Raquel Lyra lidera numericamente com 41% das intenções de voto, seguida por João Campos, que tem 39% do eleitorado. Dentro da margem de erro de três pontos percentuais, governadora e ex-prefeito se encontram tecnicamente empatados na primeira posição da pesquisa.

Os candidatos Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) têm 1% das intenções de voto, cada um; Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 6% do total, e outros 12% dos entrevistados se declaram indecisos na corrida eleitoral.

Em relação à pesquisa Quaest anterior, publicada em 8 de setembro, Raquel Lyra recuou 2 pontos percentuais e João Campos cresceu 2 pontos nas intenções de voto, estando ambas as oscilações dentro da margem de erro. Os demais resultados não variaram.

Continua após a publicidade

Governador — Pernambuco — 1º turno

Raquel Lyra (PSD): 41% (eram 43% em 8 de setembro)

João Campos (PSB): 39% (eram 37%)

Ivan Moraes (PSOL): 1% (não variou)

Renan Hallais (Missão): 1% (não variou)

Professora Camila (UP): 0% (não variou)

Victor Assis (PCO): 0% (não variou)

Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (não variou)

Indecisos: 12% (não variou)

Branco/nulo/não vai votar: 6% (não variou)

Continua após a publicidade

A diferença numérica é a mesma no segundo turno, e persiste o empate técnico: Raquel Lyra tem 43% do eleitorado e João Campos pontua 43% em cenário de confronto direto. Os dois resultados sofreram oscilações de 2 pontos percentuais, idênticas à variação observada no primeiro turno.

Governador — Pernambuco — 2º turno (cenário único)

Continua após a publicidade

Raquel Lyra (PSD): 43% (eram 45% em 8 de setembro)

João Campos (PSB): 41% (eram 39%)

Indecisos: 10% (não variou)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (não variou)

A pesquisa Quaest entrevistou 1.302 eleitores em Pernambuco entre os dias 19 e 22 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PE-05671/2026.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral