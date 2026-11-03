Próximos feriados de 2026: veja quais são as folgas e os feriadões que ainda restam

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O ano de 2026 ainda reserva três feriados nacionais no Brasil, sendo dois deles com potencial para prolongar o fim de semana. Descubra as datas da Proclamação da República, Consciência Negra e Natal, e planeje seus dias de descanso. Entenda também a diferença entre feriado e ponto facultativo para organizar seu calendário.

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O ano de 2026 está chegando ao fim, mas o calendário brasileiro ainda reserva três oportunidades de descanso para os trabalhadores. Após o feriado de Finados, celebrado nesta segunda-feira, 2 de novembro, o país terá mais três feriados nacionais até dezembro, sendo dois deles com possibilidade de prolongar o fim de semana.

As próximas datas comemorativas são a Proclamação da República, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e o Natal. Enquanto a primeira celebração cairá em um domingo, as outras duas ocorrerão em sextas-feiras, permitindo três dias consecutivos de descanso para quem trabalha de segunda a sexta-feira.

Quais são os próximos feriados nacionais de 2026?

15 de novembro (domingo): Proclamação da República;

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro (sexta-feira): Natal.

Além dessas datas, estados e municípios podem estabelecer feriados locais, de acordo com suas respectivas legislações.

Quais feriados ainda poderão ser prolongados em 2026?

Dos três feriados nacionais restantes, dois permitirão a formação de fins de semana prolongados.

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O primeiro será o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, que cairá em uma sexta-feira. A celebração passou a ser considerada feriado nacional em 2024. Para trabalhadores que não cumprem expediente aos sábados e domingos, serão três dias consecutivos de descanso, entre 20 e 22 de novembro.

A segunda oportunidade será o Natal, comemorado em 25 de dezembro, também em uma sexta-feira. Nesse caso, o descanso poderá se estender até domingo, 27 de dezembro.

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Já a Proclamação da República, celebrada em 15 de novembro, cairá em um domingo.

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Quais são os próximos pontos facultativos de 2026?

Além dos feriados nacionais, o governo federal estabeleceu dois pontos facultativos para o restante de 2026. Ambos ocorrerão nas vésperas das celebrações de fim de ano.

24 de dezembro (quinta-feira): véspera de Natal, ponto facultativo após as 13h;

31 de dezembro (quinta-feira): véspera de Ano Novo, ponto facultativo após as 13h.

As datas são previstas para os órgãos e entidades da administração pública federal. No setor privado, a liberação dos funcionários depende de decisões dos empregadores, acordos coletivos ou regras específicas.

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Qual é a diferença entre feriado nacional e ponto facultativo?

Os feriados nacionais são estabelecidos por lei federal e, como regra, garantem descanso remunerado aos trabalhadores. Entretanto, determinadas atividades, como serviços essenciais e setores autorizados, podem funcionar normalmente nessas datas.

Nesses casos, o empregado que trabalhar durante o feriado geralmente terá direito ao pagamento em dobro ou a uma folga compensatória, observadas as regras trabalhistas aplicáveis.

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Já o ponto facultativo não representa uma obrigação de suspensão das atividades no setor privado. A medida permite que órgãos públicos dispensem seus servidores do expediente, enquanto as empresas podem decidir se manterão o funcionamento normal.

Por isso, mesmo nos feriados que caem próximos ao fim de semana, a possibilidade de aproveitar três dias consecutivos de descanso depende da jornada de trabalho e das regras aplicáveis a cada categoria profissional.