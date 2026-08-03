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Professor acusado de abusar de menores atraía vítimas com dinheiro e presentes, diz polícia

Investigadores tentam localizar novos casos ligados ao acusado

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 18h02 | Atualizado em 3 ago 2026, 18h28
Uma policial civil, de costas, com camiseta preta e calça jeans, conduz um homem de cabelos grisalhos e óculos, vestindo camiseta azul, com as mãos para trás, em frente a um portão de grades cinzas. A policial tem a mão direita no ombro do homem, que parece cabisbaixo. Ao fundo, casas e vegetação.
O professor universitário e advogado Cordovil Antônio Nogueira Martins (TV Globo/Reprodução)
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro apura se o professor universitário e advogado Cordovil Antônio Nogueira Martins, de 78 anos, preso preventivamente desde março, fez mais vítimas além das já identificadas em um processo que investiga abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Segundo os investigadores, ele se aproximava de menores em situação de vulnerabilidade oferecendo dinheiro, presentes, celulares e outras vantagens. O caso voltou a ser analisado pela Justiça nesta segunda-feira, 3, durante uma audiência de instrução e julgamento.

As apurações da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) levaram à identificação de pelo menos cinco possíveis novas vítimas. De acordo com a polícia, os abusos teriam ocorrido na residência do suspeito, no Grajaú, na Zona Norte do Rio. Parte das adolescentes mencionadas pelas primeiras vítimas já foi localizada, mas os agentes relatam dificuldades para encontrar algumas delas, muitas residentes em comunidades da cidade.

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O Ministério Público denunciou Cordovil por três crimes e afirma que uma das vítimas tinha apenas 10 anos. Durante as investigações, os agentes encontraram mais de 8 mil arquivos com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes em aparelhos ligados ao acusado. Para os investigadores, a quantidade de material reforça a suspeita de que o número de vítimas seja superior ao já identificado. A defesa nega as acusações e afirma confiar que o processo demonstrará a improcedência das imputações.

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