Previsão de chuva perde força em São Paulo, aponta Defesa Civil

A previsão anterior indicava vendaval intenso a partir de sexta-feira, com rajadas de até 60 km/h. No entanto, a Defesa Civil informou que o volume de chuva ficou abaixo do esperado, e a maior rajada de vento registrada foi de 32,5 km/h, na região de Santana, zona Norte da capital.

Por outro lado, o temporal ganhou força em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. “Os modelos meteorológicos estavam indicando risco para acumulados meteorológicos elevados, porém, o sistema ganhou força apenas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, criando um cenário bem mais ameno no estado de São Paulo. Felizmente os acumulados ficaram abaixo do esperado devido à esse cenário”, diz a nota da Defesa Civil.