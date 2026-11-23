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Sob pressão e alvo de pedido de afastamento no STF após afastar delegados do caso Banco Master, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, reuniu a cúpula da corporação para traçar metas até 2027 e exaltar os resultados da gestão contra o crime organizado.

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Em meio a um momento de crise, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reuniu-se durante esta semana com superintendentes e diretores da corporação de olho nas ações de 2027. “Precisamos consolidar os avanços que construímos ao longo desses quatro anos, aprimorar nossos processos e planejar os próximos passos da instituição”, disse o chefe da PF nesta segunda-feira, 23. “Vamos continuar trabalhando com profissionalismo, boa técnica e dedicação à instituição, para consolidar os avanços que alcançamos nos últimos anos e preparar a Polícia Federal para os desafios do próximo ciclo. ”

No começo de novembro, Rodrigues tirou de funções de chefia delegados da PF que estavam, desde o começo, investigando os desdobramentos do caso Master. O caminhar das investigações tocou em relações que ministros do STF mantinham com o dono do banco, Daniel Vorcaro, tanto em nível comercial quanto pessoal. Rodrigues entrou na mira de uma onda de críticas, inclusive dentro da própria Polícia Federal, por causa dos afastamentos, o que levantou suspeitas sobre a intenção de “blindar” os magistrados. Segundo o Novo, o diretor teria exigido que os relatórios das investigações passassem por ele antes.

Apesar das questões no entorno do diretor-geral, os encontros servirão para apresentar números da corporação em todo o país. De acordo com nota divulgada pela comunicação da PF, “a reunião ocorre em um momento de resultados expressivos da Polícia Federal. Entre 2023 e outubro de 2026, as ações da instituição resultaram na descapitalização de organizações criminosas em mais de 31 bilhões de reais. No mesmo período, foram realizadas mais de 12 mil operações policiais homologadas, contabilizadas mais de 100 mil prisões e cumpridos mais de 45 mil mandados de busca e apreensão“.

No mesmo período, a PF instaurou mais de 176 mil inquéritos policiais e registrou 147. 789 indiciamentos. “Os resultados refletem o fortalecimento da capacidade investigativa da instituição e a ampliação das ações de enfrentamento ao crime organizado, à corrupção, às fraudes financeiras e aos crimes transnacionais”, informa a nota. Ao longo do encontro, as diretorias e superintendências regionais discutirão os desafios enfrentados pelas unidades, as necessidades operacionais e as soluções para aprimorar a atuação institucional.

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De acordo com a PF, “o planejamento para 2027 terá como eixos o fortalecimento das investigações, a integração entre as unidades, o uso de inteligência e tecnologia e a continuidade das ações destinadas a atingir o patrimônio e as estruturas de financiamento das organizações criminosas. A reunião também busca assegurar a continuidade dos projetos estratégicos e consolidar os avanços alcançados, com foco na eficiência investigativa e na proteção da sociedade brasileira”.