A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) solicitou ao Ministério da Justiça que colha informações diretamente com os delegados afastados de funções de chefia após elaborarem relatórios sobre a citação de ministros em conversas no celular de Daniel Vorcaro.

O pedido consta em ofício enviado nesta quarta-feira ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva.

O ministério cobrou da direção-geral da PF explicações sobre o episódio, que foram apresentadas na terça-feira. A ADPF quer, contudo, que os próprios delegados envolvidos sejam ouvidos.

“Solicita, ainda, que, em consideração à autonomia técnica dos delegados garantida pela Lei 12. 830/2013, esse Ministério promova a solicitação de informações e esclarecimentos diretamente aos Delegados de Polícia Federal afastados das respectivas funções, assegurando-lhes a oportunidade de apresentar suas considerações acerca das circunstâncias que envolveram os afastamentos e o refazimento de documentos de Polícia Judiciária”, diz o ofício.

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A associação também pediu acesso à íntegra da resposta apresentada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ao Ministério da Justiça.

Na semana passada, Andrei se desfiliou da ADPF, devido a críticas da entidade ao afastamento dos delegados.

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Os relatórios sobre os ministros foram refeitos e devem ser apresentados nesta quarta-feira ao presidente do STF, Edson Fachin.