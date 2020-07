Prefeitura do Rio suspende Réveillon de Copacabana devido à pandemia

A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu a tradicional festa do Réveillon de Copacabana, em razão da pandemia do novo coronavírus. Em um comunicado divulgado na manhã deste sábado, 25, a administração municipal afirmou que “não é viável neste cenário de pandemia, sem a existência de uma vacina”, a realização da festividade em seu modelo tradicional.

Ainda de acordo com a administração municipal, nos próximos dias, a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) vai apresentar ao prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) “diferentes formatos possíveis para o evento da virada, sem presença direta de público, em um modelo virtual”.

Em São Paulo, medida semelhante foi adotada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB). Na sexta-feira 17, o tucano afirmou que, na avaliação da Prefeitura e do governo do estado, comandado por João Doria (PSDB), seria “muito temerário” organizar o evento.