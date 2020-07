Prefeitura cancela Réveillon na Paulista em São Paulo devido à pandemia

Nesta sexta-feira, 17, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, anunciou o cancelamento da tradicional festa de Réveillon realizada na Avenida Paulista devido à pandemia de coronavírus. “Tanto a Prefeitura quanto governo entendem como muito temerário organizarmos um evento para 1 milhão de pessoas para dezembro deste ano”, afirmou Covas em entrevista coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes.

De acordo com o prefeito, a organização do evento começa pelo menos com três meses de antecedência e envolve diversos fatores, como patrocínio, agenda de artistas e organização do turismo. “Queremos com a maior previsibilidade possível dizer que a Prefeitura também não vai organizar o Réveillon da Paulista”, reforçou o prefeito.

Em relação a um possível prejuízo econômico decorrente do cancelamento, Covas reforçou que o possível impacto para a saúde pública ao reunir 1 milhão de pessoas durante uma pandemia supera qualquer prejuízo econômico. “Não tem como a gente solicitar às pessoas que evitem aglomeração e a prefeitura colocar recurso em um evento que junta 1 milhão de pessoas.”, explica Covas.

Ainda não há uma decisão oficial sobre outros eventos que foram adiados para o mês de novembro, como a Parada LGBT e a Marcha para Jesus, nem sobre o Carnaval. “Nós continuamos a dialogar com as escolas de samba e com outras cidades do Brasil para tentar tomar uma decisão conjunta em relação à possibilidade de adiamento e qual seria a nova data da realização do Carnaval. Temos também o Carnaval de rua, mas esse requer uma organização num prazo menor que o do sambódromo”, diz prefeito Bruno Covas. Já a Virada Cultural será realizada totalmente on-line, como já era previsto.

Automobilismo e motociclismo

O governador de São Paulo João Doria anunciou, também nesta sexta-feira 17, a retomada das atividades e automobilismo e motociclismo nas regiões do estado que estão na fase amarela de flexibilização. O protocolo de segurança dessas atividades inclui a testagem de pilotos e equipe técnica, aferição de temperatura de todos presentes no local, uso de máscara e álcool em gel, limpeza constante de todas as dependências e ausência de público.

Regressão

Devido ao aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI, a região de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, deverá regredir da fase laranja de flexibilização para a vermelha, onde apenas serviços essenciais podem funcionar. A medida vale a partir de segunda-feira, 20.

Pandemia em SP

Nesta sexta-feira o estado de São Paulo contabilizou um total de 407.415 casos e 19.377 óbitos confirmados por Covid-19 no estado. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 65,7% na Grande São Paulo e 67,2% no estado. O número de pacientes internados é de 14.745, sendo 8.862 em enfermaria e 5.883 em unidades de terapia intensiva.